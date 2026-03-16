Καταρρέει ο παγετώνας Doomsday της Ανταρκτικής; Σοκαριστική μελέτη με χρονικό ορίζοντα το 2067

Αρχείου - Αυτή η δορυφορική εικόνα της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας, που τραβήχτηκε την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022 και συνοδεύεται από σχολιασμό του θαλάσσιου γεωφυσικού Robert Larter, δείχνει τις θέσεις των ερευνητικών σκαφών RVIB Nathaniel B. Palmer και RV Araon στις 2 Φεβρουαρίου, στις περιοχές του παγετώδους υφάλου που εκτείνονται από τον παγετώνα Thwaites στην Ανταρκτική. Το «EIS» υποδηλώνει την Ανατολική Παγοκρηπίδα, όπου πραγματοποιήθηκαν πολλές εργασίες το 2020 και για την οποία πρόσφατες μελέτες υποδεικνύουν ότι είναι πιθανό να διαλυθεί κάποια στιγμή μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες

Ο παγετώνας Doomsday της Ανταρκτικής βρίσκεται υπό κατάρρευση καθώς μια μελέτη διαπιστώνει ότι οι πάγοι λιώνουν πιο γρήγορα από το αναμενόμενο.

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου προβλέπουν ότι ο παγετώνας Thwaites, θα μπορούσε να αποβάλλει 200 ​​γιγατόνους πάγου κάθε χρόνο έως το 2067.

Αυτό είναι μεγαλύτερο από την τρέχουσα απώλεια πάγου 150 γιγατόνους ετησίως τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Ανησυχητικά, η απώλεια πάγου θα προσέθετε επιπλέον 0,5 χιλιοστά στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας ετησίως, ξεπερνώντας τη συμβολή όλων των ορεινών παγετώνων του κόσμου.

Ο παγετώνας Doomsday είναι ένας αργά κινούμενος ποταμός πάγου, περίπου στο μέγεθος του Ηνωμένου Βασιλείου, που περιέχει αρκετό γλυκό νερό για να ανεβάσει τη στάθμη της θάλασσας κατά 65 εκατοστά.

Ενώ οι ερευνητές δεν πιστεύουν ότι η ολική κατάρρευση είναι επικείμενη, ο επικεφαλής συγγραφέας, Δρ Ντάνιελ Γκόλντμπεργκ, λέει ότι ο παγετώνας οδεύει τώρα προς την καταστροφή.

Ο παγετώνας Thwaites λειτουργεί σαν ποτάμι, αποστραγγίζοντας πάγο και χιόνι από μια τεράστια περιοχή του δυτικού ανταρκτικού παγοκαλύμματος στη Θάλασσα Άμουντσεν.

Αυτό τον καθιστά κρίσιμο για τη διατήρηση της σταθερότητας ολόκληρου του παγοκαλύμματος της Ανταρκτικής, με οποιαδήποτε πιθανή κατάρρευση να έχει εκτεταμένες συνέπειες.

Ωστόσο, ο Παγετώνας Doomsday είναι επίσης ένας από τους ταχύτερα μεταβαλλόμενους παγετώνες της ηπείρου, με δορυφορικά δεδομένα να δείχνουν ότι όσο αραιώνει τόσο και επιταχύνει τη ροή του προς τη θάλασσα .

Μελέτες έχουν δείξει ότι ο παγετώνας Thwaites τώρα χάνει πάγο πέντε φορές πιο γρήγορα από ό,τι τη δεκαετία του 1990.

Στη μελέτη τους, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Geophysical Research Letters, οι ερευνητές υπολόγισαν πώς θα λιώσει ο παγετώνας χρησιμοποιώντας ένα «δορυφορικά βαθμονομημένο μοντέλο στρώματος πάγου».

Τα μοντέλα τους που βασίζονται στο υψόμετρο όχι μόνο ταίριαζαν περισσότερο με τα δεδομένα του πραγματικού κόσμου, αλλά προέβλεπαν επίσης πολύ πιο γρήγορη απώλεια πάγου.

Αυτό υποδηλώνει ότι ο Thwaites μπορεί να χάσει πάγο στο μέλλον πολύ πιο γρήγορα από ό,τι έχουν προτείνει άλλοι επιστήμονες.

Αλλά η βασική λεπτομέρεια που αποκαλύφθηκε από αυτές τις προσομοιώσεις ήταν πώς και πού ξεκίνησε αυτή η ραγδαία τήξη.

Οι προσομοιώσεις έδειξαν ότι η πιο γρήγορη απώλεια πάγου σημειώθηκε σε βαθιές κοιλότητες στο βραχώδες υπόστρωμα της Ανταρκτικής, οι οποίες εκτείνονται έως και 100 χιλιόμετρα.

Ενώ η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή θερμαίνει τη Θάλασσα Άμουντσεν και προκαλεί περισσότερη τήξη των πάγων, αυτό υποδηλώνει ότι η πρόσφατη επιτάχυνση του Thwaites μπορεί να έχει περισσότερο να κάνει με την υποκείμενη γεωλογία.

Με τον τρέχοντα ρυθμό εκπομπών, ο Δρ Γκόλντμπεργκ πιστεύει ότι ο παγετώνας Doomsday θα υποστεί καταστροφική κατάρρευση σε περίπου 200 χρόνια.

Ωστόσο, ο Thwaites αντιδρά εξαιρετικά αργά στην κλιματική αλλαγή, με τον παγετώνα να αντιδρά επί του παρόντος στις αλλαγές που συνέβησαν από τη δεκαετία του 1980 έως τα τέλη του 20ού αιώνα.

Αυτό σημαίνει ότι ο παγετώνας θα είναι επίσης πολύ λιγότερο ευαίσθητος στις προσπάθειες να επιβραδύνουμε την υποχώρησή του.

Αν οι άνθρωποι μειώσουν τις εκπομπές, ο Δρ Γκόλντμπεργκ λέει ότι η κατάρρευση θα μπορούσε να καθυστερήσει κατά αιώνες.