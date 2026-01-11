Ιράν: Διάβημα στον Βρετανό πρέσβη μετά την απομάκρυνση της ιρανικής σημαίας από διαδηλωτή

Το Ιράν καλεί για εξηγήσεις τον Βρετανό πρέσβη μετά την απομάκρυνση της ιρανικής ισλαμικής σημαίας από διαδηλωτή στο κτίριο της πρεσβείας στο Λονδίνο, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο, κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, διαδηλωτής σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι της ιρανικής πρεσβείας στο κεντρικό Λονδίνο κατέβασε τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και την αντικατέστησε με τη ιρανική σημαία του μονάρχη, του Λέοντα και του Ήλιου, που χρονολογείται πριν από το 1979.

Η σημαία του Λιονταριού και του Ήλιου (Lion and Sun) είναι η εθνική σημαία του Ιράν πριν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, κατά την περίοδο της μοναρχίας των Παχλαβί. Κεντρικό σύμβολο είναι ένας χρυσός λέοντας που κρατά ένα σπαθί, μπροστά από έναν ανατελλόμενο ήλιο. Ο λέοντας αντιπροσωπεύει δύναμη και βασιλική εξουσία, ενώ ο ήλιος συμβολίζει φως, δικαιοσύνη και γνώση. Μαζί αποτελούν ένα παλαιό περσικό σύμβολο που χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες.

Έως σήμερα χρησιμοποιείτο κυρίως από μοναρχικούς και αντικαθεστωτικούς Ιρανούς που αντιτίθενται στο ισλαμικό καθεστώς.

Από το Λονδίνο μέχρι το Παρίσι, από τη Βιέννη μέχρι το Σίδνεϊ, από τη Μαδρίτη μέχρι την Ουάσινγκτον, χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν και σήμερα στους δρόμους σε αρκετές δυτικές πόλεις για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στους Ιρανούς διαδηλωτές.

Οι δύο πλευρές της ιρανικής αντιπολίτευσης βγήκαν στους δρόμους: υποστηρικτές του γιου του τελευταίου Σάχη του Ιράν, Ρεζά Παχλεβί, και όσοι πρόσκεινται στο Εθνικό Συμβούλιο Αντίστασης του Ιράν, με επικεφαλής τη Μαριάμ Ρατζαβί.

Η τουρκική αστυνομία, ωστόσο, απαγόρευσε τις ιρανικές διαδηλώσεις στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε καταδικάσει την παρέμβαση του Ισραήλ στις διαδηλώσεις στο Ιράν. Στο Παρίσι, περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι διαδήλωσαν μετά από κάλεσμα των υποστηρικτών του Ρεζά Παχλεβί, φωνάζοντας το σύνθημα «Όχι στην τρομοκρατική Ισλαμική Δημοκρατία».

Οι διαδηλωτές, από όλες τις γενιές, συμπεριλαμβανομένων πολλών νέων, διαδήλωσαν υπό τις σημαίες του πρώην ιρανικού καθεστώτος και του Ισραήλ.

Μπόρεσαν να πλησιάσουν την ιρανική πρεσβεία στο Παρίσι, μετά από απόφαση της νομαρχίας.

Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν επίσης στο Λονδίνο σήμερα το απόγευμα για να υποστηρίξουν τις συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες κατά της ιρανικής κυβέρνησης.

Πραγματοποιήθηκαν αρκετές συγκεντρώσεις μπροστά από την ιρανική πρεσβεία κοντά στο Χάιντ Παρκ και την Ντάουνινγκ Στριτ. Το Σάββατο, εκατοντάδες άνθρωποι είχαν ήδη διαδηλώσει μπροστά από την πρεσβεία και ένας άνδρας κατάφερε να σκαρφαλώσει στο μπαλκόνι του κτιρίου για να αντικαταστήσει για λίγο τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας με μια σημαία από την εποχή της μοναρχίας.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία έγραψε στο X (πρώην Twitter): «Είμαστε ενήμεροι για μια διαμαρτυρία που πραγματοποιείται αυτήν τη στιγμή έξω από την ιρανική πρεσβεία, όπου ένας διαδηλωτής ανέβηκε στο μπαλκόνι του κτιρίου. Οι αστυνομικοί βρίσκονται ήδη στον χώρο και έχουν σταλεί επιπλέον δυνάμεις για να αποτραπεί οποιαδήποτε αναστάτωση».

Οι διαδηλώσεις στη χώρα της Μέσης Ανατολής ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου και έχουν μετατραπεί στη μεγαλύτερη πρόκληση για το καθεστώς τα τελευταία χρόνια.