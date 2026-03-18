Συνεχίστηκε on air η κόντρα Γεωργιάδη-Κωνσταντοπούλου: «Απίστευτες γελοιότητες μιας γελοίας κυρίας»

Στην τηλεόραση μεταφέρθηκε η διαμάχη Γεωργιάδη-Κωνσταντοπούλου, έπειτα από το έντονο επεισόδιο στην Βουλή

Ανθή Κουρεντζή

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην τηλεόραση συνεχίστηκε η διαμάχη του Άδωνι Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, έπειτα από το επεισόδιο στη σημερινή (18/3) συνεδρίαση στη Βουλή.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, σε τηλεφωνική της παρέμβαση στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» στο Open εξήγησε τι συνέβη με τον υπουργό Υγείας, όταν λίγο αργότερα παρενέβη on air και ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Θέλω να του απαντήσω», ακούστηκε να λέει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, με τον υπουργό να δηλώνει: «Εγώ δεν μπορώ ενώ είμαι στο υπουργείο Υγείας και κάνω σοβαρά πράγματα, να ασχολούμαι με τέτοιες γελοιότητες».

«Γιατί καλύπτει η κυβέρνηση τη δολοφονία;», ακούστηκε από την άλλη γραμμή να φωνάζει μεταξύ άλλων η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφερόμενη στην υπόθεση του Σήφη Βαλυράκη, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να λέει «κλείστε το τηλέφωνο» και τελικά να διακόπτεται η επικοινωνία και με τους δύο.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο υπουργός Υγείας μίλησε ξανά τηλεφωνικώς στο OPEN και δήλωσε: «Απίστευτες γελοιότητες μιας γελοίας γυναίκας. Μπορείτε να φανταστείτε στη Βουλή να σηκώνουμε τα κινητά να τραβάμε; Μπορεί να σταθεί κοινοβούλιο με αυτό τον τρόπο; Φανταστείτε τι θα γινόταν στα social αν ο βουλευτής τραβούσε βίντεο αυτόν που ξύνει τη μύτη του. Προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει και είναι παράνομο. Εσείς στο δρόμο δέχεστε να σας βιντεοσκοπούν και να σας ανεβάζουν στο διαδίκτυο χωρίς την άδειά σας; Έχει περάσει σε άλλη σφαίρα».

Το επεισόδιο ξέσπασε στη σημερινή συνεδρίαση της Βουλής, όταν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης παρενέβη καταγγέλλοντας ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέγραφε σε βίντεο τη διαδικασία, λίγο πριν εκείνη λάβει τον λόγο. Το περιστατικό προκάλεσε άμεση αναστάτωση στην αίθουσα, με αποτέλεσμα τη διακοπή της συνεδρίασης από τον προεδρεύοντα.

Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε ο κύριος Γεωργιάδης, το περιστατικό σημειώθηκε τη στιγμή που ο ίδιος προσπαθούσε να φάει ένα κράκερ μέσα στην αίθουσα λόγω έντονων πόνων που είχε . Όπως κατήγγειλε ο υπουργός, εκείνη ακριβώς την ώρα η κυρία Κωνσταντοπούλου σήκωσε τη συσκευή της και άρχισε να τον βιντεοσκοπεί.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Η κατάσταση δεν άργησε να κλιμακωθεί λίγα λεπτά αργότερα. Τη στιγμή που ο λόγος είχε δοθεί στην επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, ο υπουργός Υγείας απευθύνθηκε σε πολύ έντονο ύφος προς το προεδρείο, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι ανεπίτρεπτο να καταγράφεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. «Να 'ρθει εδώ ο πρόεδρος της Βουλής» ζήτησε ο υπουργός Υγείας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Αυτή η παρέμβαση πυροδότησε νέα έκρηξη, ανεβάζοντας το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης στα ύψη. Προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση, ο προεδρεύων Γιάννης Πλακιωτάκης αναγκάστηκε να διακόψει προσωρινά τις εργασίες του σώματος. Η κίνηση αυτή όμως δεν ηρέμησε τα πνεύματα, καθώς ο υπουργός και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας άρχισαν να ανταλλάσσουν βαρύτατους χαρακτηρισμούς.

Κορύφωση της έντασης αποτέλεσε η οργισμένη αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου για την απόφαση του προεδρείου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου άρχισε να φωνάζει μέσα στην αίθουσα, διαμαρτυρόμενη πως «δεν είναι δυνατόν να διακόπτεται η κοινοβουλευτική συνεδρίαση απλώς και μόνο επειδή το ζήτησε ο Γεωργιάδης».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
