Λονδίνο: Διαδηλωτής σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι της πρεσβείας του Ιράν και κατέβασε την ισλαμική σημαία

Εκατοντάδες Ιρανοί διαδήλωσαν έξω από την ιρανική πρεσβεία στο Λονδίνο, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους διαδηλωτές στους δρόμους του Ιράν.

Κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης, διαδηλωτής σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι της ιρανικής πρεσβείας στο κεντρικό Λονδίνο κατέβασε τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και την αντικατέστησε με τη ιρανική σημαία του μονάρχη, του Λέοντα και του Ήλιου, που χρονολογείται πριν από το 1979.

Η σημαία του Λιονταριού και του Ήλιου (Lion and Sun) είναι η εθνική σημαία του Ιράν πριν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, κατά την περίοδο της μοναρχίας των Παχλαβί. Κεντρικό σύμβολο είναι ένας χρυσός λέοντας που κρατά ένα σπαθί, μπροστά από έναν ανατελλόμενο ήλιο. Ο λέοντας αντιπροσωπεύει δύναμη και βασιλική εξουσία, ενώ ο ήλιος συμβολίζει φως, δικαιοσύνη και γνώση. Μαζί αποτελούν ένα παλαιό περσικό σύμβολο που χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες.

Έως σήμερα χρησιμοποιείτο κυρίως από μοναρχικούς και αντικαθεστωτικούς Ιρανούς που αντιτίθενται στο ισλαμικό καθεστώς.

? Breaking: The flag of Iran's embassy in London was replaced with the lion and sun flag ?



pic.twitter.com/nP04tvU7Jj — Dr. Eli David (@DrEliDavid) January 10, 2026

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανέφερε ότι έχουν σταλεί επιπλέον αστυνομικοί στο σημείο στο Κένσινγκτον, όπου έχει συγκεντρωθεί πλήθος ατόμων.

History in the making: Protesters have taken over the Iranian Embassy in London and raised the former Iranian flag, featuring the Lion and Sun.

H/T to @TousiTVOfficial pic.twitter.com/5bSQ3QXEny — Alladdin (@Alladdin1983) January 10, 2026

Η Μητροπολιτική Αστυνομία έγραψε στο X (πρώην Twitter): «Είμαστε ενήμεροι για μια διαμαρτυρία που πραγματοποιείται αυτήν τη στιγμή έξω από την ιρανική πρεσβεία, όπου ένας διαδηλωτής ανέβηκε στο μπαλκόνι του κτιρίου. Οι αστυνομικοί βρίσκονται ήδη στον χώρο και έχουν σταλεί επιπλέον δυνάμεις για να αποτραπεί οποιαδήποτε αναστάτωση».

Οι διαδηλώσεις στη χώρα της Μέσης Ανατολής ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου και έχουν μετατραπεί στη μεγαλύτερη πρόκληση για το καθεστώς τα τελευταία χρόνια.

Μέχρι σήμερα, τουλάχιστον 62 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 2.300 έχουν συλληφθεί κατά τη διάρκεια εβδομάδων διαδηλώσεων, οι οποίες αρχικά πυροδοτήθηκαν από την οργή για την οικονομική κατάρρευση της χώρας.

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή: «Αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους όπως στο παρελθόν, θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά εκεί που πονάει. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα βάλουμε στρατεύματα στο έδαφος, αλλά θα τους χτυπήσουμε πολύ, πολύ σκληρά εκεί που πονάει».

Ο Τραμπ, ο οποίος βομβάρδισε το Ιράν το προηγούμενο καλοκαίρι και προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους διαδηλωτές, δήλωσε χθες: «Καλύτερα να μην αρχίσετε να πυροβολείτε, γιατί θα αρχίσουμε κι εμείς».

Ο Τραμπ έχει ήδη απειλήσει αρκετές φορές το καθεστώς του Ιράν, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είναι «φορτωμένες και έτοιμες» να βοηθήσουν τους διαδηλωτές και να πλήξουν την αστυνομία του Ιράν «πολύ σκληρά».

Την ίδια ώρα, εμφανίζονται νέα δραματικά πλάνα που δείχνουν κυβερνητικά κτίρια να καίγονται.

Οι πολίτες έχουν αναφέρει ότι λαμβάνουν απειλητικά μηνύματα από αστυνομικούς του καθεστώτος που τους προειδοποιούν να μην συμμετέχουν στις διαδηλώσεις.

Κάποιοι διαδηλωτές έχουν πυροβοληθεί στο κεφάλι, ενώ πολλοί τραυματίες έχουν νοσηλευτεί, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα σε ιρανικό νοσοκομείο.

Η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία εξέδωσαν κοινή δήλωση την Παρασκευή, καταδικάζοντας «με τον πιο έντονο τρόπο» τη δολοφονία διαδηλωτών και εκφράζοντας «βαθιά ανησυχία» για τη βία του καθεστώτος.

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν κατηγόρησε τους διαδηλωτές ότι «καταστρέφουν τους δρόμους» και ότι «κάνουν γλύψιμο στον Τραμπ», καθώς αντιμετωπίζει εξέγερση κατά του καθεστώτος των μουλάδων.

Οι διαδηλώσεις έχουν μεταφερθεί σε πάνω από 100 πόλεις, με τις κινητοποιήσεις να φτάνουν την 13η συνεχόμενη μέρα τους.

Οι δρόμοι έχουν γεμίσει με φωτιές, συντρίμμια και πλήθος διαδηλωτών που φωνάζουν συνθήματα κατά του καθεστώτος.

Μιναρέδες σε γειτονιές της Τεχεράνης, σύμφωνα με αναφορές, πυρπολήθηκαν, ενώ κυβερνητικά κτίρια και αγάλματα, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί, έχουν δεχτεί επιθέσεις.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν έσπασε τη σιωπή της την Παρασκευή, κατηγορώντας «τρομοκρατικούς πράκτορες» από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για τα επεισόδια.

Σε τηλεοπτικό μήνυμα ο Ανώτατος Ηγέτης τόνισε ότι οι αρχές θα καταστείλουν τις διαδηλώσεις, ενώ το πλήθος φώναζε πίσω του: «Θάνατος στην Αμερική!».

Οι διαδηλώσεις ενάντια στην οικονομική κατάρρευση και την κυβέρνηση του Ιράν κλιμακώνονται από τις 28 Δεκεμβρίου.

Η υπόθεση του Πρίγκιπα Κορώνης Ρεζά Παχλαβί, του γιου του τελευταίου σαχ που διέφυγε πριν την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, συζητείται ως πιθανή αλλαγή καθεστώτος.

Η ιρανική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA κατέγραψε τουλάχιστον 62 θανάτους, συμπεριλαμβανομένων 14 μελών των δυνάμεων ασφαλείας και 48 διαδηλωτών, ενώ τουλάχιστον 2.270 άτομα έχουν συλληφθεί από την έναρξη των διαδηλώσεων.

Διαβάστε επίσης