Ιράν: Το X αντικατέστησε το emoji της σημαίας με αυτή του Σάχη

Η ξαφνική αλλαγή οδήγησε σε περίεργες αναρτήσεις, καθώς τα emoji προσαρμόστηκαν αυτόματα

Newsbomb

Ιράν: Το X αντικατέστησε το emoji της σημαίας με αυτή του Σάχη

Επίσημοι λογαριασμοί του καθεστώτος στο Χ πλέον φέρουν την προεπαναστατική σημαία.

X
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Χ (πρώην Τwitter) άλλαξε επίσημα το emoji της σημαίας του Ιράν με τη σημαία της παλιάς ιρανικής μοναρχίας - αλλά μόνο στην έκδοση του ιστότοπού της.

Αυτό οδήγησε σε περίεργες αναρτήσεις, καθώς τα emoji προσαρμόστηκαν αυτόματα.

iran-emoji.jpg

Παλιές αναρτήσεις του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ εμφανίστηκαν ξαφνικά με τη σημαία της μοναρχίας πριν από την Ισλαμική Επανάσταση, η οποία απεικονίζει ένα λιοντάρι με σπαθί και έναν στυλιζαρισμένο ήλιο.

lcimg-15988218-262f-4331-9b79-e269d145c757.jpg

Ανάρτηση του Χαμενεΐ όπου η σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν έχει αντικατασταθεί με αυτή της μοναρχίας.

X

Την ίδια στιγμή, νέες αναρτήσεις της φιλοβασιλικής αντιπολίτευσης που χρησιμοποιούν την ανανεωμένη σημαία του Ιράν εμφανίζονται με τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας στην εφαρμογή για κινητά.

iran-emoji-2.jpg

Ο κύριος μέτοχος της X είναι ο Έλον Μασκ, ο οποίος προηγουμένως ήταν μέλος της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, αν και αποχώρησε από αυτήν τον Μάιο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:46ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στην Κόρινθο: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

15:38LIFESTYLE

Η «Λάμψη» έχασε τον Γιάγκο Δράκο της, αλλά ο Χρήστος Πολίτης δεν έχασε ποτέ την λάμψη του

15:37ΚΟΣΜΟΣ

Αλλαντικά, πουλερικά, ξίδι: Υψηλή περιεκτικότητα σε συντηρητικά και αυξημένη ανησυχία για την υγεία - Τι λένε οι νέες μελέτες

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στο Ηράκλειο για τον 27χρονο Στέλιο που σκοτώθηκε στη Βιάννο – Είχε πάει για κυνήγι με τον πατέρα και τον αδελφό του

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Οι θυελλώδεις άνεμοι ανέβασαν τη θάλασσα στη στεριά - Βίντεο

15:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ζάκυνθος: 45χρονος έβαλε φωτιά σε ασθενοφόρο

15:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Μοσχάτο: Υπηρετούμε «συμβόλαιο αλήθειας» με τους πολίτες, ακόμη κι αν γινόμαστε προσωρινά δυσάρεστοι

15:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φθιώτιδα: «Άθλος» τα ναυτιλιακά δρομολόγια στο λιμάνι της Γλύφας λόγω των ισχυρών ανέμων - Η προβλήτα γέμισε με θαλασσινό νερό - Βίντεο

15:04ΚΟΣΜΟΣ

Μαρόκο: Απολιθώματα 700.000 ετών ρίχνουν φως στον «χαμένο κρίκο» της ανθρώπινης εξέλιξης

14:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Η διάγνωση για τον τραυματισμό του Μόρις – Το διάστημα που θα απουσιάσει

14:56TRAVEL

Μυστράς: Ένα οδοιπορικό στη «σιωπηλή πολιτεία» του Βυζαντίου

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κατά του Χαμενεΐ ο Έλον Μασκ: Το X αντικατέστησε το emoji της σημαίας με αυτή του Σάχη - Επίσημοι λογαριασμοί του καθεστώτος με σύμβολα της μοναρχίας

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Βανδάλισαν ηλεκτρικά ποδήλατα του δήμου - Βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα ο δήμαρχος

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Νίκαια: Σύλληψη 37χρονου για διακίνηση κοκαΐνης – Είχε μετατρέψει διαμέρισμα σε «φρούριο» με κάμερες

14:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα ανάρτηση Καρυστιανού: Καταγγέλλει «Σύνταγμα σε κατάσταση πολιορκίας» και αφανισμό του πρωτογενούς τομέα

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Η θάλασσα βγήκε στη στεριά στο Ρίο λόγω των ισχυρών ανέμων - Βίντεο

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Άγραφα: Κατολίσθηση λόγω των έντονων βροχοπτώσεων - Έκλεισε δρόμος

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Οι ισχυροί άνεμοι «ξήλωσαν» τζάμι από μπαλκόνι πέμπτου ορόφου στο κέντρο της πόλης

13:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πήρε φανέλα του ΛεΜπρον Τζέιμς – «Ποτέ δεν ξέρεις αν θα είναι το τελευταίο μεταξύ μας ματς»

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν-Φρουροί της Επανάστασης: «Κόκκινη γραμμή» η περιφρούρηση των επιτευγμάτων της επανάστασης του 1979

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:11ΚΑΙΡΟΣ

«Πολική φωτοβολίδα»: Χιόνια ακόμη και δίπλα στη θάλασσα - Έως 75% πιθανότητα για αξιόλογες χιονοπτώσεις στην Αττική, εκτιμά ο Μαρουσάκης

12:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Αφγανός βίαζε 13χρονη που είχε εξαφανιστεί - Την είχε στο σπίτι του και της έδινε ναρκωτικά

12:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύγκρουση on air: Η Τζάκρη είπε για «αλητεία της ΝΔ» για την Καρυστιανού - Αποχώρησε ο Λαζαρίδης

16:56LIFESTYLE

Μία νύχτα μόνο: Πότε επιστρέφει η σειρά του MEGA - Τα πάνω κάτω στα νέα επεισόδια

20:44LIFESTYLE

Αντώνης Ρέμος: Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του με τον Χρήστο Μάστορα - Tι συνέβη

13:54LIFESTYLE

«Πρόσωπο Μαρ-α-Λάγκο»: Ποιο είναι το φαινόμενο αισθητικής που έγινε viral

15:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ζάκυνθος: 45χρονος έβαλε φωτιά σε ασθενοφόρο

15:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Μοσχάτο: Υπηρετούμε «συμβόλαιο αλήθειας» με τους πολίτες, ακόμη κι αν γινόμαστε προσωρινά δυσάρεστοι

14:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα ανάρτηση Καρυστιανού: Καταγγέλλει «Σύνταγμα σε κατάσταση πολιορκίας» και αφανισμό του πρωτογενούς τομέα

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Ετοιμάζομαι να επιστρέψω» λέει ο γιος του Σάχη - Καλεί τους πολίτες να καταλάβουν τα κέντρα των πόλεων

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στο Ηράκλειο για τον 27χρονο Στέλιο που σκοτώθηκε στη Βιάννο – Είχε πάει για κυνήγι με τον πατέρα και τον αδελφό του

19:45ΚΑΙΡΟΣ

«Κατεβαίνει» η παγωνιά, χιόνια και στα πεδινά από Δευτέρα – Η πρόγνωση Καλλιάνου

22:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

18:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ανοικτό παράθυρο» από Μαρινάκη για νέα μείωση της προκαταβολής φόρου - Η δήλωση στο Newsbomb

12:49ΕΘΝΙΚΑ

Η Ελλάδα έτοιμη να υποδεχτεί την φρεγάτα «Κίμων» - Νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις με την πρώτη Belh@rra, πότε φτάνει στο ναύσταθμο Σαλαμίνας

09:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συμφωνία Ε.Ε. - Mercosur: Πράσινο φως στις εξαγωγές - Τα προϊόντα που «ταξιδεύουν» χωρίς δασμούς στη Λατινική Αμερική

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός 27χρονος κυνηγός στο Καστρί - Γλίστρησε και έπεσε σε χαράδρα

15:37ΚΟΣΜΟΣ

Αλλαντικά, πουλερικά, ξίδι: Υψηλή περιεκτικότητα σε συντηρητικά και αυξημένη ανησυχία για την υγεία - Τι λένε οι νέες μελέτες

12:23ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιατί το A.I. δεν θα «μας πάρει τις δουλειές»: Το καλύτερο μοντέλο μπορεί να ολοκληρώσει μόνο το 2,5% των εργασίων χωρίς βοήθεια

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Οι θυελλώδεις άνεμοι ανέβασαν τη θάλασσα στη στεριά - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ