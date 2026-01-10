Ιράν: Το X αντικατέστησε το emoji της σημαίας με αυτή του Σάχη

Επίσημοι λογαριασμοί του καθεστώτος στο Χ πλέον φέρουν την προεπαναστατική σημαία.

Το Χ (πρώην Τwitter) άλλαξε επίσημα το emoji της σημαίας του Ιράν με τη σημαία της παλιάς ιρανικής μοναρχίας - αλλά μόνο στην έκδοση του ιστότοπού της.

Αυτό οδήγησε σε περίεργες αναρτήσεις, καθώς τα emoji προσαρμόστηκαν αυτόματα.

Παλιές αναρτήσεις του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ εμφανίστηκαν ξαφνικά με τη σημαία της μοναρχίας πριν από την Ισλαμική Επανάσταση, η οποία απεικονίζει ένα λιοντάρι με σπαθί και έναν στυλιζαρισμένο ήλιο.

Ανάρτηση του Χαμενεΐ όπου η σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν έχει αντικατασταθεί με αυτή της μοναρχίας. X

Την ίδια στιγμή, νέες αναρτήσεις της φιλοβασιλικής αντιπολίτευσης που χρησιμοποιούν την ανανεωμένη σημαία του Ιράν εμφανίζονται με τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας στην εφαρμογή για κινητά.

Ο κύριος μέτοχος της X είναι ο Έλον Μασκ, ο οποίος προηγουμένως ήταν μέλος της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, αν και αποχώρησε από αυτήν τον Μάιο.

Διαβάστε επίσης