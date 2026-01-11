Greek Basketball League: «Περίπατος» για το Μαρούσι και τέλος το αρνητικό σερί

Μετά από επτά ήττες το Μαρούσι αντέδρασε και νίκησε άνετα τον Προμηθέα με 96-78, έχοντας για κορυφαίο τον εκπληκτικό Σαλάς με 30 πόντους.

Greek Basketball League: «Περίπατος» για το Μαρούσι και τέλος το αρνητικό σερί
ΜΠΑΣΚΕΤ
Με αισιοδοξία άρχισε το 2026 για το Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Η ομάδα των βορείων προαστίων, μετά από επτά σερί ήττες στην GBL, επέστρεψε στις νίκες. Επικρατώντας άνετα του Προμηθέα με 96-78.

Απόλυτος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Παπαθεοδώρου, ήταν ο Σαλάς. Ο Λευκορώσος πέτυχε 30 πόντους και οδήγησε εκ του ασφαλούς την ομάδα του. Αυτή ήταν η 3η φετινή νίκη του Αμαρουσίου, που διατήρησε τη διαφορά μιας νίκης απ’ τον Πανιώνιο, ενώ παράλληλα ισοβαθμεί με τον Κολοσσό πλέον. Οι Πατρινοί υποχώρησαν στο 6-7.

Τα δεκάλεπτα: 20-21, 47-44, 71-66, 96-78

ΜΑΡΟΥΣΙ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Πάπας, Σαλάς 30 (2τρ., 8ρ.), Καλαϊτζάκης 7 (1), Ουίλιαμς 5, Περάντες 10 (2), Μέικον 14 (2τρ., 9ασ.), Χατζηδάκης, Κινγκ 12 (2), Κουζέλογλου 5, Ντε Σόουζα 13, Γιαννόπουλος

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Κούρο Σεγκούρα): Πλώτας 10 (1), ΜακΚάλουμ 16 (1τρ., 7ασ., 4κλ.), Καραγιαννίδης 4, Γκρέι 21 (1), Σταυρακόπουλος 3 (1), Χάρις, Κόουλμαν 22 (1τρ., 16ρ.), Μπαζίνας, Λάγιος 2

GREEK BASKETBALL LEAGUE – 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Άρης-Ηρακλής 78-76

Πανιώνιος-Κολοσσός Ρόδου 73-62

ΑΕΚ-Μύκονος 90-65

Καρδίτσα-Ολυμπιακός 80-120

Παναθηναϊκός-Περιστέρι 94-86

Μαρούσι-Προμηθέας Π. 96-78

ΡΕΠΟ: ΠΑΟΚ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ολυμπιακός 26

Παναθηναϊκός 25

ΑΕΚ 22

ΠΑΟΚ 21 -12αγ.

Άρης 19

Ηρακλής 19

Προμηθέας Π. 19

Μύκονος 19

Περιστέρι 18

Καρδίτσα 17

Κολοσσός Ρ. 16

Mαρούσι 16

Πανιώνιος 15

