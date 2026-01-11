Greek Basketball League: «Περίπατος» για το Μαρούσι και τέλος το αρνητικό σερί
Μετά από επτά ήττες το Μαρούσι αντέδρασε και νίκησε άνετα τον Προμηθέα με 96-78, έχοντας για κορυφαίο τον εκπληκτικό Σαλάς με 30 πόντους.
Με αισιοδοξία άρχισε το 2026 για το Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Η ομάδα των βορείων προαστίων, μετά από επτά σερί ήττες στην GBL, επέστρεψε στις νίκες. Επικρατώντας άνετα του Προμηθέα με 96-78.
Απόλυτος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Παπαθεοδώρου, ήταν ο Σαλάς. Ο Λευκορώσος πέτυχε 30 πόντους και οδήγησε εκ του ασφαλούς την ομάδα του. Αυτή ήταν η 3η φετινή νίκη του Αμαρουσίου, που διατήρησε τη διαφορά μιας νίκης απ’ τον Πανιώνιο, ενώ παράλληλα ισοβαθμεί με τον Κολοσσό πλέον. Οι Πατρινοί υποχώρησαν στο 6-7.
Τα δεκάλεπτα: 20-21, 47-44, 71-66, 96-78
ΜΑΡΟΥΣΙ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Πάπας, Σαλάς 30 (2τρ., 8ρ.), Καλαϊτζάκης 7 (1), Ουίλιαμς 5, Περάντες 10 (2), Μέικον 14 (2τρ., 9ασ.), Χατζηδάκης, Κινγκ 12 (2), Κουζέλογλου 5, Ντε Σόουζα 13, Γιαννόπουλος
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Κούρο Σεγκούρα): Πλώτας 10 (1), ΜακΚάλουμ 16 (1τρ., 7ασ., 4κλ.), Καραγιαννίδης 4, Γκρέι 21 (1), Σταυρακόπουλος 3 (1), Χάρις, Κόουλμαν 22 (1τρ., 16ρ.), Μπαζίνας, Λάγιος 2
GREEK BASKETBALL LEAGUE – 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Άρης-Ηρακλής 78-76
Πανιώνιος-Κολοσσός Ρόδου 73-62
ΑΕΚ-Μύκονος 90-65
Καρδίτσα-Ολυμπιακός 80-120
Παναθηναϊκός-Περιστέρι 94-86
Μαρούσι-Προμηθέας Π. 96-78
ΡΕΠΟ: ΠΑΟΚ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ολυμπιακός 26
Παναθηναϊκός 25
ΑΕΚ 22
ΠΑΟΚ 21 -12αγ.
Άρης 19
Ηρακλής 19
Προμηθέας Π. 19
Μύκονος 19
Περιστέρι 18
Καρδίτσα 17
Κολοσσός Ρ. 16
Mαρούσι 16
Πανιώνιος 15