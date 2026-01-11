Κίνα: Φόβος στην αρχαιολογική κοινότητα - Κανείς δεν τολμά να ανοίξει σφραγισμένο τάφο 2.200
Το 1974, ερευνητές σε κινεζική επαρχία ανακάλυψαν τυχαία τον περίφημο Στρατό από Τερακότα, αποκαλύπτοντας μόνο ένα μικρό μέρος ενός τεράστιου και άθικτου ταφικού συγκροτήματος.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μια ομάδα ερευνητών στην επαρχία Σαανσί της Κίνας εντόπισε το 1974 ευρήματα που αρχικά έμοιαζαν με απλά κομμάτια πηλού. Πολύ σύντομα, όμως, αποδείχθηκε ότι επρόκειτο για ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά ευρήματα στην παγκόσμια ιστορία... τον περίφημο Στρατό από Τερακότα.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:47 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Αέρας» και «Μαγεία» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
09:44 ∙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Κόμμα Καρυστιανού: Η δικαιοσύνη, η αδικία και η αλητεία
06:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 11 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
08:28 ∙ ΕΛΛΑΔΑ