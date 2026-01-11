Κίνα: Φόβος στην αρχαιολογική κοινότητα - Κανείς δεν τολμά να ανοίξει σφραγισμένο τάφο 2.200

Μια ομάδα ερευνητών στην επαρχία Σαανσί της Κίνας εντόπισε το 1974 ευρήματα που αρχικά έμοιαζαν με απλά κομμάτια πηλού. Πολύ σύντομα, όμως, αποδείχθηκε ότι επρόκειτο για ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά ευρήματα στην παγκόσμια ιστορία... τον περίφημο Στρατό από Τερακότα.

