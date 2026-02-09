Φωτιά σε σπίτι στη Βρυσέλλα Φιλιατών - Έχουν σημειωθεί υλικές ζημιές

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στη Βρυσέλλα Φιλιατών.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο σημείο επιχειρούν περίπου δεκαπέντε άτομα με πέντε πυροσβεστικά οχήματα προσπαθώντας να αποτρέψουν την εξάπλωση της φωτιάς σε παρακείμενα σπίτια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ εργάτες που διέμεναν στο σπίτι, βρίσκονταν στις εργασίες τους την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά και όχι εντός της οικίας, με αποτέλεσμα να μην κινδυνεύσει κανείς. Το συμβάν σημειώθηκε εντός κατοικημένης ζώνης, γεγονός που προκάλεσε αυξημένη κινητοποίηση των δυνάμεων.

Προς το παρόν έχουν αναφερθεί υλικές ζημιές στο σπίτι, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα, αφού η επιχείρηση της κατάσβεσης συνεχίζεται. Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν μετά την ολοκλήρωση του έργου της κατάσβεσης.

