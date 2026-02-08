Μεγάλη φωτιά στον Βόλο - Από θαύμα γλίτωσε ηλικιωμένη, είδε το σπίτι της να γίνεται στάχτη

Πανικός επικράτησε αργά το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή του Αγίου Κωσνταντίνου Βόλου, όταν ξέσπασε φωτιά σε σπίτι, όπου διέμενε μία ηλικιωμένη, η οποία γλίτωσε από θαύμα καθώς απουσίαζε, ενώ το σπίτι της καταστράφηκε ολοσχερώς.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες των Γεγονότων, η ηλικιωμένη χρησιμοποιούσε για θέρμανση μια ξυλόσομπα, από την οποία φέρεται να προκλήθηκε η φωτιά.

Οι αρμόδιες αρχές θα αναζητήσουν τους συγγένειες της ηλικιωμένης για να μπορέσει να φιλοξενηθεί. Σημειώνεται, πάντως, πως η ίδια δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα υγείας.

Η κατάσβεση ολοκληρώθηκε περίπου στις 8 το απόγευμα, χωρίς να κινδυνεύσουν παρακείμενες ιδιοκτησίες. Ωστόσο, πυροσβέστες θα παραμείνουν στο σημείο, για τον κίνδυνο τυχόν ανάφλεξης.

Προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς σε μια από τις πιο κεντρικές και πυκνοκατοικημένες περιοχές του Βόλου θα διενεργήσει η πυροσβεστική υπηρεσία.