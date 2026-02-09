Φωτιά σε υπόγειο σουπερμάρκετ στη Νέα Ιωνία - Προληπτική εκκένωση από την Πυροσβεστική
Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες ή εγκλωβισμένοι από το συμβάν
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου για φωτιά που ξέσπασε σε υπόγειο χώρο σουπερμάρκετ στην περιοχή της Νέας Ιωνίας επί της Λεωφόρου Κασταμονής.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο σημείο έχουν σπεύσει 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Έχει πραγματοποιηθεί προληπτική εκκένωση του υπογείου προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος της Πυροσβεστικής.
