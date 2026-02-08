Μεγάλη φωτιά στον Βόλο: Εκρήξεις πίσω από την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου - Εικόνες

Στο σημείο επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του Βόλου καθώς μεγάλη φωτιά ξέσπασε λίγα λεπτά πριν τις 7 το απόγευμα της Κυριακής (8/2) σε κτήριο πίσω από την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου και ακολούθησαν εκρήξεις.

Όπως αναφέρει το gegonota.news, στο σημείο επικρατεί πανικός, καθώς η φωτιά έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

fotia.jpg
volos-fotia.jpg
volos.jpg
pyrkagia-volos.jpg

