Μεγάλη φωτιά στον Βόλο: Εκρήξεις πίσω από την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου - Εικόνες
Στο σημείο επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα
Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του Βόλου καθώς μεγάλη φωτιά ξέσπασε λίγα λεπτά πριν τις 7 το απόγευμα της Κυριακής (8/2) σε κτήριο πίσω από την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου και ακολούθησαν εκρήξεις.
Όπως αναφέρει το gegonota.news, στο σημείο επικρατεί πανικός, καθώς η φωτιά έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.
