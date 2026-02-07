Ιράν: Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε μέσα σε στρατόπεδο της Τεχεράνης

Όπως μεταδίδει το κρατικό Nour News, σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης διαδόθηκαν φωτογραφίες υπό τον τίτλο «έκρηξη στην Τεχεράνη».

Ιράν: Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε μέσα σε στρατόπεδο της Τεχεράνης
Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε χθες Παρασκευή σε ξυλουργείο μέσα σε στρατόπεδο της Τεχεράνης, όπως μετέδωσαν ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων.

Η πυρκαγιά, η οποία αποδόθηκε σε βραχυκύκλωμα, «τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στην ταχεία επέμβαση των πυροσβεστών», χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, σύμφωνα με την ανακοίνωση εκπροσώπου του ιρανικού στρατού.

Οι πυρκαγιές και οι εκρήξεις στο Ιράν συχνά πυροδοτούν ανησυχία για ενδεχόμενη επίθεση από το Ισραήλ ή τις ΗΠΑ, μετά τα ισραηλινά πλήγματα στη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου τον Ιούνιο, στον οποίο συμμετείχε η Ουάσινγκτον βομβαρδίζοντας πυρηνικές εγκαταστάσεις και σκοτώνοντας υψηλόβαθμους στρατιωτικούς αξιωματούχους και πυρηνικούς επιστήμονες.

