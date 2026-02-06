Ομάν: Σε τεντωμένο σχοινί οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν - Οι βαθιές διαφορές και ο φόβος του πολέμου

Το Ιράν και οι ΗΠΑ πρόκειται να πραγματοποιήσουν διαπραγματεύσεις υψηλού ρίσκου στο Ομάν σήμερα Παρασκευή (6/2) για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, αλλά μια διαφωνία σχετικά με την ατζέντα υποδηλώνει ότι η πρόοδος θα είναι δύσκολη εν μέσω της απειλής ενός περιφερειακού πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ενώ και οι δύο πλευρές έχουν δηλώσει την ετοιμότητά τους να αναβιώσουν τη διπλωματία για τη μακροχρόνια πυρηνική διαμάχη της Τεχεράνης με τη Δύση, η Ουάσινγκτον θέλει οι συνομιλίες να καλύψουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τους βαλλιστικούς πυραύλους του, την υποστήριξη προς ένοπλες ομάδες στην περιοχή και την «μεταχείριση του ίδιου του λαού τους», δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι θέλει ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, και ο απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, να συζητήσουν μόνο πυρηνικά ζητήματα στο Μουσκάτ. Η Τεχεράνη δήλωσε ότι θα συμμετάσχει στις συνομιλίες «με κύρος και με στόχο την επίτευξη μιας δίκαιης, αμοιβαία αποδεκτής και αξιοπρεπούς κατανόησης για το πυρηνικό ζήτημα». «Ελπίζουμε ότι η αμερικανική πλευρά θα συμμετάσχει επίσης σε αυτή τη διαδικασία με υπευθυνότητα, ρεαλισμό και σοβαρότητα», δήλωσε την Πέμπτη ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι.

ΗΠΑ: Έχουμε κι άλλες λύσεις εκτός από τη διπλωματία

Η ηγεσία της Τεχεράνης ανησυχεί βαθιά ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να πραγματοποιήσει τις απειλές του να χτυπήσει το Ιράν εν μέσω μιας συγκέντρωσης δυνάμεων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ κοντά στο Ιράν. Η συγκέντρωση δυνάμεων των ΗΠΑ, την οποία ο Τραμπ χαρακτήρισε μαζική «αρμάδα», ακολούθησε μια αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων σε εθνικό επίπεδο στο Ιράν τον περασμένο μήνα από την κυβέρνηση, αυξάνοντας τις εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε την Πέμπτη στους δημοσιογράφους ότι ο Τραμπ προσπαθούσε να διαπιστώσει εάν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, αλλά εξέδωσε και μια προειδοποίηση. «Ενώ διεξάγονται αυτές οι διαπραγματεύσεις, θα ήθελα να υπενθυμίσω στο ιρανικό καθεστώς ότι ο πρόεδρος έχει πολλές επιλογές στη διάθεσή του, εκτός από τη διπλωματία ως αρχηγός του ισχυρότερου στρατού στην ιστορία του κόσμου», πρόσθεσε.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ με τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ AP

Ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι «κακά πράγματα» πιθανότατα θα συμβούν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, αυξάνοντας την πίεση στην Ισλαμική Δημοκρατία σε μια αντιπαράθεση που έχει οδηγήσει σε αμοιβαίες απειλές για αεροπορικές επιδρομές.

Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι θα απαντήσει σκληρά σε οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση και έχει προειδοποιήσει τις γειτονικές χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις ότι θα μπορούσαν να βρεθούν στη γραμμή πυρός εάν εμπλακούν σε επίθεση.

«Δύσκολα θα κάνουν αρκετές παραχωρήσεις στις συνομιλίες, ώστε οι ΗΠΑ να μπορούν να ισχυριστούν αξιόπιστα ότι έχουν σημειώσει κάποια πρόοδο. Και εδώ πιστεύω ότι η στρατιωτική σύγκρουση είναι πιθανότερη», δήλωσε ο Έντμουντ Φίτον Μπράουν, ανώτερος συνεργάτης στο think tank FDD με έδρα την Ουάσινγκτον.

Οι διαπραγματευτές στο Ομάν θα πρέπει να ακολουθήσουν την κόκκινη γραμμή του Ιράν σχετικά με τη συζήτηση για το πυραυλικό του πρόγραμμα, ώστε να καταλήξουν σε συμφωνία και να αποτρέψουν μελλοντική στρατιωτική δράση. Η Τεχεράνη έχει αποκλείσει κατηγορηματικά τις συνομιλίες για τις «αμυντικές της δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων των πυραύλων και του βεληνεκούς τους».

Khorramshahr 4: Το υπερόπλο των Φρουρών της Επανάστασης

Λίγες ώρες πριν από τις συνομιλίες, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι «ένας από τους πιο προηγμένους βαλλιστικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς της χώρας, ο Khorramshahr 4», έχει αναπτυχθεί σε ένα από τα τεράστια υπόγεια πυραυλικά συγκροτήματα των Φρουρών της Επανάστασης.

Ο Χοραμσάρ που πήρε το όνομά του από την πόλη Χοραμσάρ στο Ιράν , είναι ένας βαλλιστικός πύραυλος μεσαίου βεληνεκούς που δοκιμάστηκε από το Ιράν τον Ιανουάριο του 2017. Με βεληνεκές μεταξύ 1.000 και 2.000 χλμ., μπορεί να μεταφέρει κεφαλή 1.800 κιλών και έχει μήκος 13 μέτρα. Σύμφωνα με αναλυτές πρόκειται για την ιρανική έκδοση του Hwasong-10 της Βόρειας Κορέας και καλύπτει στόχους στο Ισραήλ , την Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία , καθώς και τα μέλη του ΝΑΤΟ όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία εάν εκτοξευθεί από το Δυτικό Ιράν. Λόγω του μεγάλου ωφέλιμου φορτίου, έχει τη δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικών κεφαλών. [ 20 ] Δεν είναι βέβαιο εάν μπορεί να μεταφέρει πολλαπλές πυρηνικές κεφαλές λόγω του μεγέθους του.

Διαθέτει άτρακτο κατασκευασμένο από ισχυρότερο σύνθετο υλικό και σύστημα πλοήγησης μεσαίας φάσης που του επιτρέπει να διορθώνει την πορεία του όταν βρίσκεται εκτός ατμόσφαιρας, επομένως δεν εξαρτάται από την καθοδήγηση τερματικών που μπορεί να διαταραχθεί από συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου .

Ωστόσο, η Τεχεράνη είναι πρόθυμη να δείξει «ευελιξία στον εμπλουτισμό ουρανίου, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης 400 κιλών ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού (HEU) και της αποδοχής μηδενικού εμπλουτισμού στο πλαίσιο μιας συμφωνίας κοινοπραξίας ως λύση», δήλωσαν Ιρανοί αξιωματούχοι στο Reuters την περασμένη εβδομάδα. Το Ιράν επιμένει επίσης ότι το δικαίωμά του να εμπλουτίζει ουράνιο δεν είναι διαπραγματεύσιμο.

Το Ιράν λέει ότι οι πυρηνικές του δραστηριότητες προορίζονται για ειρηνικούς και όχι στρατιωτικούς σκοπούς, ενώ οι ΗΠΑ και το Ισραήλ το έχουν κατηγορήσει για προηγούμενες προσπάθειες ανάπτυξης πυρηνικών όπλων. Τον Ιούνιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν ιρανικούς πυρηνικούς στόχους, συμμετέχοντας στα τελικά στάδια μιας 12ήμερης ισραηλινής εκστρατείας βομβαρδισμού. Η Τεχεράνη έχει δηλώσει έκτοτε ότι οι εργασίες εμπλουτισμού ουρανίου έχουν σταματήσει.

Η επιρροή της Τεχεράνης σε όλη την περιοχή έχει αποδυναμωθεί σοβαρά από τις επιθέσεις του Ισραήλ στους περιφερειακούς συμμάχους του - γνωστούς ως «Άξονας Αντίστασης» - από τη Χαμάς στη Γάζα μέχρι τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, τους Χούθι στην Υεμένη και τις πολιτοφυλακές στο Ιράκ - καθώς και από την εκδίωξη του στενού συμμάχου του Ιράν, του Σύρου δικτάτορα Μπασάρ αλ-Άσαντ.

