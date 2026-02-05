Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης κατέλαβαν δύο πετρελαιοφόρα στον Περσικό κόλπο

Στη κατάληψη δύο πετρελαιοφόρων στον Περσικό Κόλπο προχώρησαν σήμερα (05/02) οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, χωρίς να διευκρινίσει τη σημαία τους ούτε την εθνικότητα των πληρωμάτων.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, τα δύο πλοία μετέφεραν λαθραία καύσιμα κοντά στο νησί Φάρσι, στο βόρειο τμήμα του κόλπου.

Η τοποθεσία του νησιού Φάρσι.

«Περισσότερα από ένα εκατομμύριο λίτρα καυσίμου, προϊόν λαθρεμπορίου, βρέθηκαν στα δύο πλοία», μετέδωσε το πρακτορείο, προσθέτοντας ότι «15 μέλη πληρώματος ξένης υπηκοότητας οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης».

Οι κατασχέσεις των πλοίων σημειώθηκαν εν μέσω αυξημένης έντασης στην περιοχή, καθώς η Ουάσιγκτον έστειλε δυνάμεις του πολεμικού ναυτικού της στην περιοχή έπειτα από την αιματηρή αντίδραση της Τεχεράνης στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και την προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η Τεχεράνη πρέπει να αποδεχτεί μια πυρηνική συμφωνία.

