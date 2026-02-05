Επίσημο: ΗΠΑ και Ιράν ξεκινούν την Παρασκευή τις απευθείας συνομιλίες στο Ομάν

Οι ΗΠΑ και το Ιράν επιβεβαίωσαν ότι θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι την Παρασκευή στο Ομάν για συνομιλίες γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα, την ίδια στιγμή που η Ουάσιγκτον διατηρεί την στρατιωτική πίεση στον Περσικό Κόλπο και προειδοποιεί για συνέπειες σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων.

Γιάννης Φιλιππάκος

Επίσημο: ΗΠΑ και Ιράν ξεκινούν την Παρασκευή τις απευθείας συνομιλίες στο Ομάν
Οι κυβερνήσεις του Ιράν και των ΗΠΑ επιβεβαίωσαν επισήμως την Τετάρτη ότι θα πραγματοποιήσουν απευθείας συνομιλίες την Παρασκευή το πρωί στο σουλτανάτο του Ομάν, βάζοντας τέλος στην αβεβαιότητα που είχε δημιουργηθεί για το εάν θα γινόταν τελικά η συνάντηση.

Επιβεβαίωση για συνομιλίες στη Μουσκάτ

Την πραγματοποίηση των συνομιλιών επιβεβαίωσε μέσω X ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, διευκρινίζοντας ότι η συνάντηση για το πυρηνικό πρόγραμμα θα γίνει στη Μουσκάτ στις 10:00 το πρωί της Παρασκευής.

Ακολούθως, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο την ημερομηνία και την τοποθεσία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει ήδη στείλει στην περιοχή ναυτική δύναμη κρούσης και επιπλέον στρατιωτικά μέσα, συνέχισε να ασκεί πίεση, δηλώνοντας ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Aγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ «θα πρέπει» να είναι «πολύ ανήσυχος».

Σε συνέντευξή του στο NBC News ανέφερε ότι «θα έπρεπε να είναι πολύ ανήσυχος αυτή τη στιγμή», επισημαίνοντας πως οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται.

Πίεση από Ουάσιγκτον

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι ενδέχεται να διατάξει στρατιωτική επιχείρηση εάν η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί σειρά αμερικανικών διεκδικήσεων που δεν περιορίζονται στο πυρηνικό πρόγραμμα. Υποστήριξε ακόμη ότι οι ιρανικές αρχές εξετάζουν τη δημιουργία νέας πυρηνικής εγκατάστασης, μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ τον Ιούνιο του 2025 σε τρεις βασικές εγκαταστάσεις, προειδοποιώντας για «πολύ σκληρά πράγματα» εάν προχωρήσουν.

Νωρίτερα την Τετάρτη, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο είχε εκφράσει αμφιβολίες για το εάν θα γίνουν συνομιλίες, επικαλούμενος αντιφατικές πληροφορίες και αναφορές για πιθανό φόρουμ στην Τουρκία. «Αν οι Ιρανοί θέλουν να συναντηθούμε, είμαστε έτοιμοι», δήλωσε πάντως. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, της ιρανικής αντιπροσωπείας θα ηγηθεί ο Αμπάς Αραγτσί, ενώ τις ΗΠΑ αναμένεται να εκπροσωπήσει ο απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ.

Διαφωνίες για το εύρος της διαπραγμάτευσης

Μετά την αιματηρή καταστολή των μαζικών κινητοποιήσεων στο Ιράν τον Ιανουάριο, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη εναλλάσσουν απειλές και ανοίγματα διαλόγου, ενώ άλλες κυβερνήσεις επιχειρούν να μεσολαβήσουν για αποκλιμάκωση. Η Τεχεράνη επιμένει ότι οι συνομιλίες πρέπει να περιοριστούν στο πυρηνικό πρόγραμμα, απορρίπτοντας διαπραγμάτευση για τους βαλλιστικούς πυραύλους και τις αμυντικές της δυνατότητες. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι για να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα θα πρέπει να τεθούν στο τραπέζι και ζητήματα όπως η εμβέλεια των πυραύλων, η υποστήριξη σε οργανώσεις στην περιοχή, το πυρηνικό πρόγραμμα και η μεταχείριση του ιρανικού λαού.

Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον έχει αναπτύξει στον Κόλπο περισσότερα από δέκα πολεμικά πλοία, μεταξύ των οποίων το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, ενώ η Τεχεράνη έχει απειλήσει ότι θα πλήξει αμερικανικά πλοία και βάσεις στην περιοχή σε περίπτωση επίθεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει δώσει ενδείξεις για το εύρος ενδεχόμενης στρατιωτικής επιχείρησης αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, στο εσωτερικό του Ιράν, μετά την επαναφορά της πρόσβασης στο διαδίκτυο έπειτα από τρεις εβδομάδες πλήρους διακοπής, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γεμίσει με μηνύματα στη μνήμη διαδηλωτών που σκοτώθηκαν. «Η κοινωνία μας πενθεί, κι εγώ επίσης», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο 32χρονος κάτοικος της νήσου Κεσμ, ζητώντας να μην κατονομαστεί.

