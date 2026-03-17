Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που πύραυλος πέφτει κοντά σε ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ

Τη στιγμή της πυραυλικής επίθεσης σε ένα προάστιο της Σιδώνας, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη του Λιβάνου, κατέγραψε η κάμερα του ΣΚΑΪ. Το συμβάν έλαβε χώρα το πρωί της Τρίτης 17/03.

Συγκεκριμένα, στο σημείο βρισκόταν ο απεσταλμένος του καναλιού στη Βηρυτό, Χρήστος Νικολαΐδης μαζί με τον οπερατέρ του, ενώ η στιγμή της έκρηξης καταγράφεται ξεκάθαρα στο πλάνο, με τον θόρυβο που ακούγεται να είναι πραγματικά εκκωφαντικός.

