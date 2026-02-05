Ιράν: Βίντεο δείχνει τζιπ του ιρανικού καθεστώτος να πατάει διαδηλωτές

Ένα νέο φρικτό βίντεο κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο και προκαλεί αποτροπιασμό για τον τρόπο με τον οποίο το καθεστώς Χαμενεΐ καταστέλλει τις αντιδράσεις των διαδηλωτών στο Ιράν.

Ένα θηριώδες τζιπ του ιρανικού καθεστώτος έχει καταγραφεί από κάμερες πολιτών να κινείται με ταχύτητα μέσα στο πλήθος και να πραγματοποιεί ελιγμούς, την ώρα μάλιστα που αύξανε την ταχύτητά του, έτσι ώστε να προλάβει τους διαδηλωτές πριν καλυφθούν και να τους... θερίσει.

Στο βίντεο φαίνονται οι διαδηλωτές να τρέχουν πανικόβλητοι για να σωθούν, με τους περισσότερους να γλιτώνουν κυριολεκτικά για χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ωστόσο, κάποιοι μέσα στον πανικό, βρέθηκαν στο οδόστρωμα κι αποτέλεσαν... εύκολη λεία για τον οδηγό του οχήματος, ο οποίος τους πέρασε κυριολεκτικά από πάνω. Σύμφωνα με την dailymail αποτέλεσμα αυτού ήταν να σκοτωθεί μία γυναίκα, ενώ άλλοι τρεις πολίτες τραυματίστηκαν σοβαρά.

Horrific. Iranian security services used their vehicles to run over protestors in demonstrations in #Iran https://t.co/Nb2zPwFdxq — Nadav Pollak (@NadavPollak) February 4, 2026

Το συμβάν βιντεοσκοπήθηκε στην πλατεία Γιαχιάβι στη βορειοδυτική πόλη Αρνταμπίλ.

Τουλάχιστον 50.834 άτομα έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της καταστολής των διαδηλώσεων που ξέσπασαν στα τέλη Δεκεμβρίου από την ιρανική κυβέρνηση, σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists.

Το βίντεο με την εμβολισμό από το κρατικό αυτοκίνητο γυρίστηκε νωρίτερα μέσα στο έτος, στις 8 Ιανουαρίου - όταν η καταστολή εντάθηκε και «οι αρχές πραγματοποίησαν σφαγές διαδηλωτών», σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία.

