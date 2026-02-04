Αραγτσί: Κανονικά η συνάντηση με τους Αμερικανούς την Παρασκευή

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, παρευρίσκεται σε συνέντευξη Τύπου στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, την Κυριακή 22 Ιουνίου 2025.

Μετά το διπλωματικό θρίλερ των τελευταίων ωρών για τη συνάντηση ΗΠΑ - Ιράν φαίνεται ότι βρέθηκε λύση. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες με την αμερικανική πλευρά θα γίνουν κανονικά το πρωί της Παρασκευής στις 10:00 στο Ομάν.

«Είμαι ευγνώμων στους αδελφούς μας από το Ομάν που έκαναν όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες», έγραψε στο Χ ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε στην ισραηλινή ιστοσελίδα Τimes of Israel ότι οι συνομιλίες με το Ιράν θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή στην πρωτεύουσα του Ομάν, Μουσκάτ.

Η ιστοσελίδα Axios, που ανέφερε νωρίτερα την κρίση στις διαπραγματεύσεις, μετέδωσε ότι τουλάχιστον εννέα Άραβες ηγέτες πίεσαν με επιτυχία τον Λευκό Οίκο να μην αποχωρήσει από τις συνομιλίες. Ωστόσο, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι φέρονται να είναι πολύ επιφυλακτικοί.

«Μας ζήτησαν να κάνουμε τη συνάντηση και να ακούσουμε τι έχουν να πουν οι Ιρανοί. Είπαμε στους Άραβες ότι θα πραγματοποιήσουμε τη συνάντηση αν επιμένουν. Αλλά είμαστε πολύ σκεπτικοί», είπε Αμερικανός αξιωματούχος.

Ένας δεύτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ είπε στο Axios ότι η κυβέρνηση Τραμπ συμφώνησε να πραγματοποιήσει τη συνάντηση «από σεβασμό» προς τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή και «προκειμένου να συνεχίσει να ακολουθεί τη διπλωματική οδό».

Το διπλωματικό μπρα-ντε-φερ των τελευταίων ωρών

Νωρίτερα Αμερικανοί αξιωματούχοια ανέφεραν ανώνυμα στην ιστοσελίδα Axios ότι οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή είναι υπό κατάρρευση.

Η Τεχεράνη ήθελε να αλλάξει η ατζέντα αλλά και η τοποθεσία για τη συνάντηση. Ζητούσε να μεταφερθούν οι συνομιλίες στο Ομάν από την Κωνσταντινούπολη και να συζητηθεί αποκλειστικά και μόνο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι αποκάλυψαν στην ιστοσελίδα ότι η Ουάσινγκτον ενημέρωσε την Τεχεράνη ότι δεν θα αποδεχθεί τα αιτήματά της για αλλαγή της τοποθεσίας και της μορφής των συνομιλιών.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, οι αμερικανική πλευρά δηλώνει ότι η Τεχεράνη είχε συμφωνήσει αρχικά σε ένα φορμάτ που προέβλεπε διμερή συνάντηση με τους Αμερικανούς για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και μία δεύτερη συνάντηση με ΗΠΑ, Ιράν και κράτη της Μέσης Ανατολής όπου θα συζητούνταν το πυραυλικό πρόγραμμα, η καταστολή των ιρανικών διαδηλώσεων, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ιρανική χρηματοδότηση σε τρομοκρατικές ομάδες στην ευρύτερη περιοχή.

«Προσπαθήσαμε να καταλήξουμε σε συμφωνία, αλλά οι Ιρανοί αρνήθηκαν. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι συνομιλίες να μην πραγματοποιηθούν καθόλου αυτή την εβδομάδα», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους.

Αρχικά οι Αμερικανοί φαίνεται ότι εξέταζαν το ενδεχόμενο να κάνουν δεκτό το αίτημα για αλλαγή της τοποθεσίας αλλά σήμερα αποφάσισαν να το απορρίψουν. «Τους είπαμε ότι είναι ή αυτό ή τίποτα και εκείνοι είπαν: ‘ok τότε τίποτα’», είπε υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος.

Όπως εξήγησαν οι πηγές στην ιστοσελίδα οι Αμερικανοί δεν ήθελαν να είναι ευέλικτοι στο θέμα της ατζέντας και να συμπεριληφθεί μόνο το πυρηνικό ζήτημα. «Δεν θέλαμε να είμαστε ευέλικτοι σε αυτό το θέμα, γιατί αν υπάρχει συμφωνία, πρέπει να είναι πραγματική. Δεν θέλαμε να επιστρέψουμε στον παλιό τρόπο λειτουργίας», τόνισε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

«Δεν είμαστε αφελείς όσον αφορά τους Ιρανούς. Αν υπάρχει πραγματική συζήτηση να κάνουμε, θα την κάνουμε, αλλά δεν θα σπαταλήσουμε τον χρόνο μας», σημείωσε η δεύτερη πηγή.

Η επικοινωνία Ιράν - ΗΠΑ μέσω δημόσιων τοποθετήσεων

Λίγες ώρες πριν δημοσιευθεί το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας Axios ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο επανέλαβε ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη για τη συνάντηση με το Ιράν αλλά οι συζητήσεις πρέπει να αφορούν και το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, τη στήριξη του σε τρομοκρατικές ομάδες στη Μέση Ανατολή αλλά και την βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων.

Αμέσως μετά τις δηλώσεις Ρούμπιο υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Ιράν έδωσε ανώνυμα μέσω Reuters την απάντηση της Τεχεράνης. Οι συνομιλίες θα αφορούν μόνο το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας και ότι το πυραυλικό της πρόγραμμα «δεν θα τεθεί υπό συζήτηση», είπε ο Ιρανός αξιωματούχος και λίγη ώρα αργότερα δημοσιεύθηκαν οι πληροφορίες για αδιέξοδο στην ιστοσελίδα Axios.

Από την πλευρά του ο Ρούμπιο στη διάρκεια εκδήλωσης στην Ουάσινγκτον δήλωσε συγκεκριμένα: «Νομίζαμε ότι είχαμε ένα υφιστάμενο φόρουμ που είχε συμφωνηθεί στην Τουρκία και που είχε δημιουργηθεί από έναν αριθμό εταίρων που ήθελαν να συμμετάσχουν και να γίνουν μέρος του. Χθες είδα αντικρουόμενες αναφορές από την ιρανική πλευρά που έλεγαν ότι δεν είχαν συμφωνήσει σε αυτό, οπότε το θέμα εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη».

«Στο τέλος της ημέρας οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να συνεργαστούν και πάντα ήταν έτοιμες να συνεργαστούν με το Ιράν. Για να οδηγήσουν οι συνομιλίες σε κάτι ουσιαστικό, θα πρέπει να περιλαμβάνουν ορισμένα θέματα, όπως το εύρος των βαλλιστικών πυραύλων τους. Αυτό περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων σε ολόκληρη την περιοχή. Αυτό περιλαμβάνει το πυρηνικό πρόγραμμα. Και αυτό περιλαμβάνει τη μεταχείριση του ίδιου του λαού τους», σημείωσε ο Μάρκο Ρούμπιο.

«Το θεμελιώδες πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Ιράν είναι ότι αυτό για το οποίο διαμαρτύρονται οι άνθρωποι στους δρόμους, το καθεστώς αυτό δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει... επειδή είναι οικονομικό. Ένας από τους λόγους για τους οποίους το ιρανικό καθεστώς δεν μπορεί να προσφέρει στον λαό του Ιράν την ποιότητα ζωής που του αξίζει είναι επειδή ξοδεύει όλα τα χρήματα και τους πόρους του... στηρίζοντας την τρομοκρατία», σχολίασε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι πρόθυμος να συνομιλήσει, να συναντηθεί και να συνεργαστεί με οποιονδήποτε στον κόσμο. Δεν θεωρούμε τις συναντήσεις ως παραχώρηση [ή]... νομιμοποίηση (σ.σ. του καθεστώτος)», υπογράμμισε ο Ρούμπιο.

«Αν οι Ιρανοί θέλουν να συναντηθούν, είμαστε έτοιμοι. Έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για συνάντηση και συνομιλία. Αν αλλάξουν γνώμη, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα... Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορείς να καταλήξεις σε συμφωνία με αυτούς τους ανθρώπους, αλλά θα προσπαθήσουμε να το ανακαλύψουμε», πρόσθεσε.

