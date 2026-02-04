Axios: Υπό κατάρρευση οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν την Παρασκευή, λέει Αμερικανός αξιωματούχος

Έχουν προκύψει διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών

Axios: Υπό κατάρρευση οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν την Παρασκευή, λέει Αμερικανός αξιωματούχος
Εμπλοκή έχει παρουσιαστεί στο ραντεβού ΗΠΑ με Ιράν την Παρασκευή προκειμένου να αποδυναμιτιστεί το κλίμα μεταξύ των δύο χωρών. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ανώνυμα στην ιστοσελίδα Axios ότι οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή είναι υπό κατάρρευση.

Αρχικά ΗΠΑ και Ιράν είχαν συμφωνήσει να συναντηθούν την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη. Παρόντες θα ήταν και αντιπροσωπείες από άλλα κράτη της Μέσης Ανατολής που έχουν αναλάβει μεσολαβητικό ρόλο μεταξύ των δύο χωρών.

Ωστόσο σήμερα η Τεχεράνη απαίτησε να αλλάξει η τοποθεσία της συνάντησης αλλά και το φορμάτ. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Axios, οι Ιρανοί ενημέρωσαν την Ουάσινγκτον ότι θέλουν οι συνομιλίες να μεταφερθούν στο Ομάν και να είναι διμερείς ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ χωρίς τη συμμετοχή άλλων κρατών προκειμένου η ατζέντα να περιλαμβάνει μόνο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και να μην ανοίξει η συζήτηση και για το ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα ή άλλα ζητήματα.

Αρχικά οι Αμερικανοί φαίνεται ότι εξέταζαν το ενδεχόμενο να κάνουν δεκτό το αίτημα για αλλαγή της τοποθεσίας αλλά σήμερα αποφάσισαν να το απορρίψουν. «Τους είπαμε ότι είναι ή αυτό ή τίποτα και εκείνοι είπαν: ‘ok τότε τίποτα’», είπε υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος.

Παράλληλα εξήγησε ότι εάν οι Ιρανοί είναι πρόθυμοι να επιστρέψουν στο αρχικό φορμάτ που είχε συζητηθεί ότε οι Αμερικανοί είναι έτοιμοι για συνάντηση αυτή ή την επόμενη εβδομάδα.

«Θέλουμε να καταλήξουμε γρήγορα σε μια πραγματική συμφωνία, αλλιώς οι άνθρωποι θα αναζητήσουν άλλες επιλογές», δήλωσε ο αξιωματούχος, που αναφερόταν στις επανειλημμένες απειλές του Τραμπ για στρατιωτικό χτύπημα στο Ιράν.

Steve Witkoff

Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ στη Ντόχα του Κατάρ, τον Μάιο. (AP Photo/Alex Brandon)

AP

Τι συμβαίνει στο παρασκηνιακό παζάρι ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Τεχεράνη

Οι ΗΠΑ είναι πολύ πιθανόν αρχικά να δέχτηκαν το αίτημα του Ιράν για την αλλαγή της τοποθεσίας στο Ομάν αφού αρκετά ιρανικά ΜΜΕ μετέδιδαν την είδηση για το Ομάν ως δεδομένη. Το πρόβλημα που φαίνεται να έχει προκύψει είναι το ποιοι θα συμμετέχουν σε αυτή τη συνάντηση και ποια θα είναι η ατζέντα.

Το Ιράν θέλει η συνάντηση να είναι κλειστή ανάμεσα στην ιρανική και την αμερικανική αντιπροσωπεία που θα εκπροσωπηθούν από τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί. Η Τεχεράνη θεωρεί ότι το μοναδικό προς επίλυση ζήτημα είναι το πυρηνικό πρόγραμμά της και η άρση των αμερικανικών κυρώσεων.

Αντίθετα οι Αμερικανοί επιθυμούν να είναι παρόντες στη συνάντηση και εκπρόσωποι των κρατών που έχουν μεσολαβητικό ρόλο, όπως το Κατάρ. Επίσης βάζουν στο τραπέζι των συνομιλιών το βαλλιστικό-πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν και την ιρανική χρηματοδότηση σε σιιτικές πολιτοφυλακές και οργανώσεις στην ευρύτερη περιοχή, όπως στη Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Η Τεχεράνη, όμως, επιμένει ότι το πυραυλικό πρόγραμμά της είναι μέρος της δύναμης αποτροπής και φύλαξης της εθνικής και επομένως «κόκκινη γραμμή».

