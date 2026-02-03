Axios: Νέες αξιώσεις των Ιρανών για τις διαπραγματεύσεις - «Ρισκάρουν την οργή του Τραμπ»

Το Ιράν ζήτησε αλλαγές στον τόπο και τη μορφή των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες που είχαν ήδη προγραμματισθεί για την Παρασκευή, σύμφωνα με το Axios που μεταφέρει πληροφορίες από δύο διαφορετικές πηγές. Εξέλιξη που έρχεται αφού οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις το απόγευμα της Τρίτης προχώρησαν σε δύο προκλητικές ενέργειες εναντίον αμερικανικών πλοίων στον Περσικό Κόλπο, με την παρενόχληση δεξαμενοπλοίου αλλά και την προσέγγιση drone Shahed στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln.

Σύμφωνα με το Axios, οι αξιώσεις αυτές αυξάνουν τον κίνδυνο να απομακρυνθεί ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από τη διπλωματική οδό και να στραφεί σε στρατιωτικές επιλογές, σε μια περίοδο κατά την οποία έχει ήδη συγκεντρωθεί σημαντική αμερικανική δύναμη πυρός στην περιοχή.

Αλλαγή σχεδιασμού στις συνομιλίες

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, που επικαλείται το Axios, η Τεχεράνη υπαναχωρεί από συμφωνίες που είχαν διαμορφωθεί τις προηγούμενες ημέρες, αφότου είχαν ήδη προσκληθεί και άλλες χώρες να συμμετάσχουν στις συνομιλίες. Το Ιράν ζητά οι διαπραγματεύσεις να μεταφερθούν από την Κωνσταντινούπολη στο Ομάν και να διεξαχθούν σε καθαρά διμερές σχήμα με τις ΗΠΑ, χωρίς την παρουσία αραβικών και μουσουλμανικών κρατών ως παρατηρητών.

Όπως λένε όσοι βρίσκονται κοντά στις συζητήσεις, στόχος της ιρανικής πλευράς είναι να περιοριστεί η ατζέντα αποκλειστικά στο πυρηνικό πρόγραμμα, αφήνοντας εκτός θέματα όπως τα βαλλιστικά πυραυλικά συστήματα και οι ένοπλες οργανώσεις-σύμμαχοι της Τεχεράνης στην περιοχή, που απασχολούν έντονα άλλα κράτη της Μέσης Ανατολής.

Λευκός Οίκος: Προτάσσουμε τη διπλωματία αλλά όλα είναι στο τραπέζι

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι ενημερώθηκε από τον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, για τα επεισόδια στον Κόλπο και τις νέες απαιτήσεις της Τεχεράνης. Όπως είπε, οι συνομιλίες με το Ιράν παραμένουν προγραμματισμένες, υπογραμμίζοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ εξακολουθεί να προτάσσει τη διπλωματία, αν και «όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι».

Επικεφαλής των δύο διαπραγματευτικών ομάδων αναμένεται να είναι ο Γουίτκοφ και ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί. Ο τελευταίος είχε επαφές τις τελευταίες ημέρες με τους ομολόγους του από το Ομάν και την Τουρκία, καθώς και με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, ενώ ο Γουίτκοφ συναντήθηκε στο Ισραήλ με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε συζητήσεις που επικεντρώθηκαν στις εξελίξεις γύρω από το Ιράν.

