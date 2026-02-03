Axios: Οι Ισραηλινοί θέλουν χτύπημα στο Ιράν – Ο Τραμπ δεν είναι στην ίδια γραμμή

Τι λένε ανώνυμα σύμβουλοι του Αμερικανού προέδρου και αξιωματούχοι των ΗΠΑ για ένα ενδεχόμενο στρατιωτικό πλήγμα στο Ιράν

Axios: Οι Ισραηλινοί θέλουν χτύπημα στο Ιράν – Ο Τραμπ δεν είναι στην ίδια γραμμή
Το Ισραήλ πιέζει για ένα στρατιωτικό χτύπημα σε βάρος του Ιράν αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται απρόθυμος να συμφωνήσει επί του παρόντος, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας Axios.

Aνώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ανώνυμα ότι ο Τραμπ «πραγματικά δεν θέλει να το κάνει».

Τρεις από τους συμβούλους του Αμερικανού προέδρου είπαν στο Axios ότι θεωρούν πως η στρατιωτική επέμβαση δεν είναι η σωστή λύση αυτή τη στιγμή. Ένας από αυτούς ανέφερε ότι το στοιχείο του σκεπτικισμού είναι κοινό σε πολλούς από τους στενούς συνεργάτες του Τραμπ.

Άλλος αξιωματούχος των ΗΠΑ τόνισε ότι μια επίθεση αυτή τη στιγμή θα υπονόμευε μεγάλο μέρος της ατζέντας του Αμερικανού προέδρου στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και στον πλανήτη.

ΗΠΑ στρατός μαχητικό

Αμερικανικό μαχητικό προσγειώνεται στο αεροπλανοφόρο Αβράαμ Λίνκολν

ΑΡ

«Οι Ισραηλινοί θέλουν το χτύπημα στο Ιράν»

Στη Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου εκφράζονται αμφιβολίες για το εάν ένα αμερικανικό χτύπημα θα μπορούσε πραγματικά να φέρει μία σοβαρή πολιτική αλλαγή στο Ιράν. Επίσης υπάρχουν ανησυχίες για τις απειλές του Ιράν για μαζική αντίποινα σε ολόκληρη την περιοχή.

Σύμφωνα με το Axios, τα στρατιωτικά σχέδια που γίνονται δείχνουν μεγαλύτερη φιλοδοξία αφού οι ΗΠΑ έχουν μεταφέρει το αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν στην περιοχή.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα την περασμένη εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέταζε τα σενάρια για ένα μικρής κλίμακας στρατιωτικό χτύπημα. Στις οποίες διαφωνούσε το Ισραήλ, καθώς κρίνει ότι δεν θα επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς της Τεχεράνης.

Το Axios υποστηρίζει ότι η δυναμική αυτή έχει αλλάξει. Μετά τον αρχηγό της Μοσάντ και τον διευθυντή της υπηρεσίας πληροφοριών του ισραηλινού στρατού και ο αρχηγός των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ επισκέφθηκε την Ουάσιγκτον τις τελευταίες ημέρες. Ο Ζαμίρ ενημέρωσε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγό Νταν Κέιν για τα επιθετικά και αμυντικά σχέδια του Ισραήλ σε περίπτωση πολέμου με το Ιράν.

«Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι από αυτή τη συνάντηση δεν προέκυψε τίποτα που να αλλάξει τη γνώμη του ή του προέδρου σχετικά με την επίθεση στο Ιράν», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος, αναφερόμενος στον Κέιν και τον Τραμπ. Και συνέχισε: «Στην πραγματικότητα, είναι οι Ισραηλινοί που θέλουν ένα χτύπημα. Ο πρόεδρος απλά δεν είναι έτοιμος για κάτι τέτοιο».

Εγιάλ Ζαμίρ - IDF

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, Eyal Zamir, μιλάει κατά τη διάρκεια της κηδείας του Hadar Goldin, ενός ισραηλινού στρατιώτη που σκοτώθηκε στη Γάζα το 2014 και του οποίου η σορός κρατήθηκε εκεί μέχρι την αποδέσμευσή της την Κυριακή, στο Kfar Saba του Ισραήλ, την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025.

EPA Pool Photo

Οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις της Παρασκευής

Οι Αμερικανοί αναμένουν να δουν τι στάση θα κρατήσει η Τεχεράνη στο ραντεβού του ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη.

Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι θα συζητήσει μόνο το πυρηνικό πρόγραμμά της. Ωστόσο η αμερικανική πλευρά βάζει στο τραπέζι και το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν αλλά και την ιρανική χρηματοδότηση σε σιιτικές ομάδες, πολιτοφυλακές και οργανώσεις στην περιοχή.

Ο Τραμπ ακολουθεί προς το παρόν τη διπλωματική οδό, αλλά μπορεί να μην την ακολουθήσει για πολύ, σχολιάζει το Axios. «Εάν το Ιράν δεν προσέλθει στις συνομιλίες της Παρασκευής με χειροπιαστά πράγματα, θα βρεθεί πολύ γρήγορα σε μια πολύ κακή κατάσταση», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος από χώρα η οποία μεσολαβεί για τον διάλογο Ιράν – ΗΠΑ.

