ΕΝΦΙΑ 2026: Πάνω από 2.500.000 οι δικαιούχοι απαλλαγών και εκπτώσεων

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυση των στατιστικών δεδομένων των εκκαθαριστικών του φόρου τα οποία αναρτήθηκαν από την ΑΑΔΕ στους λογαριασμούς των φορολογουμένων στο σύστημα TAXISnet

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

ΕΝΦΙΑ 2026: Πάνω από 2.500.000 οι δικαιούχοι απαλλαγών και εκπτώσεων
Περισσότεροι από 2.500.000 ιδιοκτήτες ακινήτων είναι δικαιούχοι απαλλαγών και εκπτώσεων από τον ΕΝΦΙΑ του 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυση των στατιστικών δεδομένων των εκκαθαριστικών του φόρου τα οποία αναρτήθηκαν από την ΑΑΔΕ στους λογαριασμούς των φορολογουμένων στο σύστημα TAXISnet.

Συνολικά, εκδόθηκαν 7.155.186 εκκαθαριστικά σημειώματα (πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου) και από την εκκαθάριση προέκυψε βεβαίωση φόρου συνολικού ύψους 2.297.019.848,39 ευρώ σε 6.171.359 φορολογουμένους. Δηλαδή, οι φορολογούμενοι που δεν οφείλουν ΕΝ.Φ.Ι.Α. λόγω απαλλαγών (πολύτεκνοι και ανάπηροι με χαμηλά εισοδήματα, φορολογούμενοι με ποσά ΕΝΦΙΑ κάτω από 1 ευρώ τα οποία διαγράφονται κ.λπ.) ανήλθαν σε 983.827.

Ταυτόχρονα, χορηγήθηκε έκπτωση ΕΝΦΙΑ λόγω ασφάλισης κατοικιών σε 428.147 δικαιούχους για 609.219 δικαιώματα, συνολικού ποσού 26.096.715,41 ευρώ.

Επιπλέον, οι δικαιούχοι έκπτωσης 50% λόγω χαμηλών εισοδημάτων που δεν δικαιούνται και την έκπτωση του 50% λόγω μόνιμης κατοικίας σε μικρούς οικισμούς εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τους 500.000.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στο εκκαθαριστικό τους μέσω της:

  • Ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ.
  • Εφαρμογής για κινητές συσκευές myAADEapp, στην ενότητα myWallet, με απευθείας λήψη του εκκαθαριστικού για το 2026 μέσα από την εφαρμογή.

Προθεσμίες και τρόποι Πληρωμής

Η εξόφληση του φόρου μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ είτε σε 12 μηνιαίες δόσεις, με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης την 31η/3/2026.

Η πληρωμή πραγματοποιείται:

  1. Με IRIS ή με κάρτα μέσω:
  • της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή Ο Λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές) > Πληρωμή μη ρυθμισμένων οφειλών, με χρήση κωδικών TAXISnet,
  • του myAADEapp, στην επιλογή: Ο Λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές, Επιστροφές) > Οφειλές, Πληρωμές > Πληρωμή μη ρυθμισμένων οφειλών.
  1. Με Web banking, με χρήση της Ταυτότητας Οφειλής που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ.

Μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς

Κατά την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ χορηγήθηκε αυτόματα μείωση στον φόρο, ύψους 50%, σε φορολογούμενους με κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς της χώρας. Η μείωση αφορά συγκεκριμένα 583.724 δικαιώματα επί κύριας κατοικίας φυσικών προσώπων σε οικισμούς με πληθυσμό έως:

  • 1.500 κατοίκους σε όλη την επικράτεια (συμπεριλαμβανομένης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, εξαιρουμένων των υπόλοιπων οικισμών της Αττικής).
  • 1.700 κατοίκους στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακής Ενότητα Έβρου και τους παραμεθόριους Δήμους των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Ηπείρου.

Προϋποθέσεις χορήγησης

Για τη χορήγηση της μείωσης, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Το ακίνητο να έχει δηλωθεί ως κύρια κατοικία στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του φορολογικού έτους 2024.
  2. Οι ιδιοκτήτες να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας την 1η Ιανουαρίου 2026.
  3. Η συνολική φορολογητέα αξία της κατοικίας (100% πλήρους κυριότητας) να μην υπερβαίνει τις 400.000€.

Διαδικασία χορήγησης:

Η μείωση χορηγήθηκε αυτόματα στις περιπτώσεις όπου επιβεβαιώθηκε η αντιστοίχιση του δικαιώματος επί της κατοικίας που έχει αναγραφεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), με την κύρια κατοικία που έχει δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Εάν η μείωση δεν εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό λόγω παράλειψης ή σφάλματος στον αριθμό παροχής ρεύματος στο Ε9, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 έτους 2026 χωρίς πρόστιμο έως τις 31/7/2026. Στις περιπτώσεις αυτές η μείωση του ΕΝΦΙΑ θα χορηγηθεί με νέα κεντρική εκκαθάριση, εφόσον επαληθευτεί η αντιστοίχιση της κύριας κατοικίας.

Απαλλαγές ή μειώσεις που δεν χορηγήθηκαν κεντρικά

Σε περίπτωση απαλλαγής ή μείωσης που δεν χορηγήθηκε με την κεντρική εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ψηφιακά στην αρμόδια υπηρεσία (ΔΟΥ/ΚΕΦΟΚ) μέσω της εφαρμογής Τα Αιτήματά μου στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Τα Αιτήματά μου > Νέο αίτημα > Φορολογία > Κεφάλαιο > Αίτηση για χορήγηση μείωσης ή απαλλαγής στον ΕΝΦΙΑ. Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλεται το έντυπο Δ500 και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  • Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00 – 20:00.
  • Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας Θέματα Φορολογίας Κεφαλαίου > Κατοχή Ακίνητης Περιουσίας > Δήλωση Ε9 κ ΕΝΦΙΑ Φυσικών Προσώπων.

ΕΝΦΙΑ: Οι αριθμοί

983.827 απαλλάχθηκαν πλήρως από τον φόρο

428.147 είχαν έκπτωση έως 20% λόγω ασφάλισης των κατοικιών τους

583.724 φορολογούμενοι κάτοικοι οικισμών μέχρι 1.700 κατοίκους είχαν έκπτωση 50%

Πάνω από 500.000 οι δικαιούχοι έκπτωσης 50% μόνο λόγω χαμηλών εισοδημάτων

6.171.359 ιδιοκτήτες καλούνται να πληρώσουν συνολικά 2,3 δισ. ευρώ

