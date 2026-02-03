Ισραήλ: Καχυποψία για τις προθέσεις των Αμερικανών για το Ιράν

Στο Ισραήλ για συναντήσεις στο ανώτατο επίπεδο θα βρεθεί σήμερα ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς επικρατεί καχυποψία στο Τελ Αβίβ σχετικά με τις προθέσεις της Ουάσινγκτον έναντι του Ιράν.

Ο Γουίτκοφ προγραμματίζεται να συναντηθεί με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη, καθώς οι Αμερικανοί θέλουν να διαπιστώσουν εάν η Τεχεράνη είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί σοβαρά ή όχι.

Σύμφωνα με το Channel 12, εάν η Ουάσινγκτον καταλάβει ότι δεν υπάρχει πραγματική διάθεση διαπραγμάτευσης τότε η στρατιωτική επίθεση θα είναι ξανά η κορυφαία επιλογή των Αμερικανών.

Το ισραηλινό δίκτυο υποστηρίζει ότι η οδός της διαπραγμάτευσης είναι μέρος μίας αμερικανικής στρατηγικής παραπλάνησης. Ο φόβος στο Τελ Αβίβ είναι ότι οι Αμερικανοί δεν θα επιμείνουν στις «κόκκινες» γραμμές που έχει θέσει το Ισραήλ αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, όπως ο μηδενικός εμπλουτισμός ουρανίου.

Ο Στιβ Γουίτκοφ AP

Επίσης οι Ισραηλινοί ανησυχούν ότι οι ΗΠΑ θα παραβλέψουν τις απαιτήσεις τους για το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν αλλά και την διακοπή της χρηματοδότησης από το καθεστώς της Τεχεράνης σε σιιτικές δυνάμεις στην Μέση Ανατολή, όπως τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο και τους αντάρτες Χούθι στην Υεμένη.

Το δίκτυο σημειώνει ότι παρά την διπλωματική οδό που ανοίγεται μπροστά στο Ιράν οι Αμερικανοί τελικά θα επιλέξουν την στρατιωτική δράση.

Η επίσκεψη Ζαμίρ στις ΗΠΑ

Τις τελευταίες εβδομάδες το Ισραήλ μοιράζεται πληροφορίες με τους Αμερικανούς σχετικά με πιθανούς στρατιωτικούς στόχους εντός του Ιράν. Μετά τον αρχηγό της Μοσάντ και τον επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών του ισραηλινού στρατού και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), Εγιάλ Ζαμίρ επισκέφθηκε τις ΗΠΑ.

Ο Ζαμίρ, βρέθηκε στις ΗΠΑ το περασμένο Σαββατοκύριακο και συζήτησε με τους Αμερικανούς την αξιολόγηση του για την κατάσταση στην περιοχή και την ετοιμότητα των IDF σε κάθε πιθανό σενάριο.

