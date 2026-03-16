Πότε αλλάζει η ώρα Η ημερομηνία που θα πάμε τους δείκτες των ρολογιών μπροστά

Η αλλαγή της θερινής ώρας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026

Newsbomb

Unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η αλλαγή σε θερινή ώρα το 2026 θα γίνει την Κυριακή 29 Μαρτίου στις 03:00, όταν τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα μπροστά.
  • Η θερινή ώρα θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026.
  • Η αλλαγή της ώρας επιδιώκει την εξοικονόμηση ενέργειας, εκμεταλλευόμενη το φως της ημέρας για περίπου 210 ώρες το χρόνο.
  • Η ενιαία ευρωπαϊκή ρύθμιση για αλλαγή ώρας ισχύει από το 1996 και εφαρμόζεται άνοιξη και φθινόπωρο.
Snapshot powered by AI

Η αλλαγή από χειμερινή σε θερινή ώρα θα πραγματοποιηθεί, όπως κάθε χρόνο την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, η οποία φέτος «πέφτει» στις 29 του μήνα, όταν και οι δείκτες των ρολογιών στις 03:00 θα πρέπει να πάνε μια ώρα μπροστά και να δείξουν 04:00.

Η θερινή ώρα θα διατηρηθεί μέχρι την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026.

Γιατί γίνεται η αλλαγή της ώρας

Το μέτρο της αλλαγής της ώρας έχει ως βασικό πλεονέκτημα την εξοικονόμηση ενέργειας. Συνολικά, κατά τους επτά μήνες της θερινής ώρας εξοικονομούμε 210 ώρες ηλεκτρικής ενέργειας εκμεταλλευόμενοι τον Ήλιο.

Τη δεκαετία του '70, υπό την επήρεια της πετρελαϊκής κρίσης, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούσαν να εκμεταλλευθούν το φως της ημέρας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Από το 1996 ισχύει μία ενιαία, πανευρωπαϊκή ρύθμιση, κατά την οποία την Άνοιξη γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά (ώστε να αξιοποιούμε το φως της ημέρας για μία ώρα επιπλέον), ενώ το Φθινόπωρο τα επαναφέρουμε μία ώρα πίσω.

Θερινή και χειμερινή ώρα στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η αλλαγή ώρας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, δοκιμαστικά, το 1932 και συγκεκριμένα από τις 6 Ιουλίου μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 1932 όπου τα ρολόγια είχαν τεθεί μία ώρα μπροστά.

Η αλλαγή της ώρας, που είχε υιοθετηθεί αρχικά για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας και ισχύει επίσης και σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες (στη Γαλλία από το 1976), προκαλεί έντονες αντιδράσεις εδώ και χρόνια.

Οι επικριτές της επικαλούνται επιστημονικές έρευνες που συνδέουν την αλλαγή της ώρας με ασθένειες του καρδιαγγειακού ή ανοσοποιητικού συστήματος, λόγω της διακοπής του βιολογικού κύκλου, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν ότι δεν παρατηρείται πλέον οποιαδήποτε εξοικονόμηση ενέργειας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:46ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Κόλαση» από νωρίς σε κέντρο και Κηφισό, καθυστερήσεις σε Πειραιά, Κηφισίας, Μεσογείων

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (16/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:32LIFESTYLE

Βραβεία Όσκαρ 2026: Το κοινό «κατακεραύνωσε» την φετινή τελετή - «Η χειρότερη που έχει γίνει ποτέ»

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλπάκης: «Όχι σε μοναχική πορεία - Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν απομονώνεται και δεν περιχαρακώνεται»

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με το βλέμμα στο... Ιράν ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει την «Ιθάκη» στην Αλεξανδρούπολη την Τετάρτη

07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έξτρα αυξήσεις για αυτές τις 7 κατηγορίες συνταξιούχων - Αναλυτικοί πίνακες

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 16 Μαρτίου

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Tροχαίο στα Χανιά: Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Ανοίγει σήμερα το TAXISnet - Τι να προσέξετε

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Στη Βουλή η «Ασπίδα του Αχιλλέα» και οι υποδομές για την υποδοχή των F-35

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ομαδικό βιασμό από πέντε άτομα κατήγγειλε 17χρονη - Τι ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι

07:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση για το επόμενη τρίμηνο - Τι δείχνουν έξι μετεωρολογικά κέντρα για την Ελλάδα

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης επιλέγει τη στρατηγική σύγκρισης με τους υπολοίπους πολιτικούς αρχηγούς

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (16/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52LIFESTYLE

Γέλιο, δάκρυα, σοκαριστικές αποκαλύψεις - Όσα θα δούμε στα πιο επιτυχημένα σίριαλ

06:47ΕΛΛΑΔΑ

Πότε αλλάζει η ώρα Η ημερομηνία που θα πάμε τους δείκτες των ρολογιών μπροστά

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ 2026: Πάνω από 2.500.000 οι δικαιούχοι απαλλαγών και εκπτώσεων

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: «Φωτιά» στην κορυφή! – Τι ισχύει με τις ισοβαθμίες, πότε είναι η κλήρωση των playoffs

06:33ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λεωφόρο Αθηνών - Ένας τραυματίας

06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 87000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 6 Μαρτίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:32ΚΟΣΜΟΣ

Γαμπρός στην Κρήτη ο ανιψιός της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν - Παντρεύτηκε και ζει σε χωριό του νησιού

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ξύπνησε και ήταν όλος μπλε: Όταν πήγε στο νοσοκομείο οι γιατροί έκλαψαν από τα γέλια

07:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση για το επόμενη τρίμηνο - Τι δείχνουν έξι μετεωρολογικά κέντρα για την Ελλάδα

05:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όσκαρ 2026: Θρίαμβος για το «Μία Μάχη μετά την Άλλη» με 6 βραβεία - Όσα συνέβησαν στην 98η τελετή απονομής - Τα clue της βραδιάς

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ομαδικό βιασμό από πέντε άτομα κατήγγειλε 17χρονη - Τι ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι

05:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 15/3: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1,2 εκατ. ευρώ

22:12ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τα πρώτα στοιχεία της νεκροψίας-νεκροτομής στο τεσσάρων μηνών βρέφος που έχασε τη ζωή του

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: «Φωτιά» στην κορυφή! – Τι ισχύει με τις ισοβαθμίες, πότε είναι η κλήρωση των playoffs

05:44ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ολονύχτιες εκρήξεις στη Μέση Ανατολή – Ο Τραμπ προειδοποιεί το ΝΑΤΟ για τα Στενά του Ορμούζ και δηλώνει ότι το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο για συμφωνία

07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έξτρα αυξήσεις για αυτές τις 7 κατηγορίες συνταξιούχων - Αναλυτικοί πίνακες

23:25LIFESTYLE

Κρήτη: Μια αγκαλιά, μια παρέα - Νύφη και γαμπρός χορεύουν με τους δικούς τους ανθρώπους

06:33ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λεωφόρο Αθηνών - Ένας τραυματίας

06:52LIFESTYLE

Γέλιο, δάκρυα, σοκαριστικές αποκαλύψεις - Όσα θα δούμε στα πιο επιτυχημένα σίριαλ

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Επίσκοπος Χρυσόστομος για Ναταλία Λιονάκη: «Θα καταφέρουμε να φτιάξουν οι σχέσεις με τη μητέρα της»

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Η ώρα του υποχρεωτικού καθαρισμού - Οι προθεσμίες και τα πρόστιμα που... καίνε

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Στη Βουλή η «Ασπίδα του Αχιλλέα» και οι υποδομές για την υποδοχή των F-35

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Πότε θα κλείσουν για Πάσχα - Οι αργίες μέχρι το τέλος του σχολικού έτους

04:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Όσκαρ 2026: Μεγάλος νικητής με 6 βραβεία το «Μια Μάχη Μετά την Άλλη»

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Περιγραφές φρίκης: Ιρανοί πράκτορες βίασαν ομαδικά δύο νοσοκόμες επειδή βοήθησαν διαδηλωτές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ