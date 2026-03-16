Κίνηση τώρα: «Κόλαση» από νωρίς σε κέντρο και Κηφισό, καθυστερήσεις σε Πειραιά, Κηφισίας, Μεσογείων
Μεγάλες καθυστερήσεις σε όλο το Λεκανοπέδιο από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (16/03)
Ράδιο, καφέ και… υπομονή για όλους όσοι κινούνται με αυτοκίνητα στους βασικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (16/03).
Καθυστερήσεις παρατηρούνται στον Κηφισό (και στα δύο ρεύματα, από Αιγάλεω έως Νέα Ιωνία), την Κηφισίας (στο ύψος του Ψυχικού), τη Μεσογείων, τη Λεωφόρο Αθηνών αλλά και τους δρόμους πέριξ του λιμανιού του Πειραιά.
Στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο φτάνουν τα 10’ – 15’ από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας.
