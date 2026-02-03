Στιβ Γουίτκοφ: Μετά την Ουκρανία, το Ιράν - Ποιος είναι ο «μετρ» των επικίνδυνων αποστολών του Τραμπ

Ο Αμερικανός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ, φτάνει σήμερα (3/2) στο Ισραήλ για συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, σύμφωνα με ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους. Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν στο Ιράν, μετά την επίσκεψη του Ζαμίρ στην Ουάσινγκτον το Σαββατοκύριακο για μια σειρά επαφών με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Την Παρασκευή ο Γουίτκοφ πρόκειται να συναντηθεί στην Κωνσταντινούπολη με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί, όπως μετέδωσε ο ιστότοπος Axios. Βασικό θέμα στην ατζέντα της συνάντησής τους θα είναι μια ενδεχόμενη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Για να κλείσει το «ραντεβού» εργάστηκαν η Τουρκία, το Κατάρ και η Αίγυπτος, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ με τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ AP

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης εν τω μεταξύ ανέφεραν ότι ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν διέταξε την έναρξη συνομιλιών με τις ΗΠΑ για τα πυρηνικά, αφού ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει σε συμφωνία που θα αποτρέψει τη στρατιωτική δράση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Μετά την θανατηφόρα αντίδραση των ιρανικών αρχών στις αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες που κορυφώθηκαν τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ απείλησε με στρατιωτική δράση και διέταξε την αποστολή αεροπλανοφόρων στη Μέση Ανατολή.

Η Τεχεράνη, σε απάντηση, προειδοποίησε ότι εάν ο Τραμπ διατάξει επιθέσεις, το Ιράν θα στοχεύσει το Ισραήλ και τις αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή. Σε ομιλία του στην Κνεσέτ τη Δευτέρα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απάντησε σε αυτές τις απειλές λέγοντας ότι το Ισραήλ είναι «έτοιμο για κάθε σενάριο». «Όποιος μας επιτεθεί θα αντιμετωπίσει αφόρητες συνέπειες», προειδοποίησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Γουίτκοφ: Ο άνθρωπος ειδικών αποστολών του Τραμπ

Ο Στιβ Γουίτκοφ, 68 ετών, έχει επιλεγεί από τον Τραμπ για να διαπραγματεύεται με τη Μόσχα αντί του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Mάρκο Ρούμπιο ο οποίος, στα χαρτιά, είναι ο κορυφαίος διπλωμάτης της χώρας, και του Kιθ Κέλογκ, ο οποίος είχε οριστεί απεσταλμένος των ΗΠΑ για τις ειρηνευτικές συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας στις αρχές του περασμένου έτους, αλλά αποχώρησε στη συνέχεια από την κυβέρνηση.

Γεννημένος στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, ο Γουίτκοφ σπούδασε δικηγόρος με ειδίκευση στον τομέα των ακινήτων προτού στραφεί στα κτηματομεσιτικά. Τη δεκαετία του 1990 δημιούργησε την εταιρεία του, τον Όμιλο Γουίτκοφ, ο οποίος κατέχει σειρά από ακίνητα στη Νέα Υόρκη, με κυριότερα το ξενοδοχείο Park Lane και το κτίριο Woolworth.

Όπως και ο Τραμπ, έφερε στην εταιρεία του στενά μέλη της οικογένειάς του, συμπεριλαμβανομένης της πρώην πλέον συζύγου του, Λόρεν Ράποπορτ, και των γιων τους Ζακ και Αλεξάντερ, ο οποίος είναι συν-διευθύνων σύμβουλος. Από το 2019, ο Όμιλος Witkoff κατείχε σχεδόν 50 ακίνητα στις ΗΠΑ και στον υπόλοιπο κόσμο.

O Στιβ Γουίτκοφ ΑP

Ο δισεκατομμυριούχος γνωρίζει τον Τραμπ εδώ και δεκαετίες, καθώς συνδέθηκαν για πρώτη φορά μέσω μιας εταιρείας ακινήτων στη Νέα Υόρκη, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν πελάτης. Οι δύο άνδρες δέθηκαν χάρη στην αμοιβαία αγάπη τους για το γκολφ και ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ τους χαρακτήρισε «φίλους του γκολφ».

Ο Γουίτκοφ ήταν ένας από εκείνους που ήταν μαζί του σε ένα γήπεδο γκολφ στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, όταν έγινε μια δεύτερη απόπειρα δολοφονίας κατά της ζωής του προέδρου. Παρά το γεγονός ότι είναι τακτικοί αντίπαλοι στο γήπεδο, ο Γουίτκοφ και ο Τραμπ είναι πολύ στενά συνδεδεμένοι στην πολιτική, με τον επιχειρηματία να έχει κάνει δωρεές στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα κατά τη διάρκεια των εκλογών του 2024.

Μίλησε μάλιστα στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών τον Ιούλιο του περασμένου έτους, όπου είπε ότι είχε το «προνόμιο» να αποκαλεί τον Τραμπ «αληθινό και αγαπητό φίλο για πολλά χρόνια, σε καλές και κακές στιγμές». Ο Γουίτκοφ υποστήριξε επίσης σθεναρά την εξωτερική πολιτική του Τραμπ, λέγοντας στην παρέλαση της ορκωμοσίας: «Δεν πρόκειται να κουβαλάμε πια το οικονομικό βάρος των εθνών που δεν είναι πρόθυμα να χρηματοδοτήσουν τη δική τους πρόοδο. Οι μέρες των λευκών επιταγών τελείωσαν».

«Ας διαλέξουμε έναν καλό άνθρωπο που είναι έξυπνος»

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, ο Γουίτκοφ έπαιξε πιο δευτερεύοντα ρόλο, υπηρετώντας σε μία από τις Ομάδες Μεγάλης Αμερικανικής Οικονομικής Αναγέννησης του προέδρου - η οποία είχε ως στόχο την καταπολέμηση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.

Ήταν κατά τη διάρκεια ενός γεύματος με τον Τραμπ μετά τη δεύτερη εκλογική του νίκη, που ο Γουίτκοφ φέρεται να έθιξε την ιδέα να εργαστεί στη Μέση Ανατολή - μια περιοχή με την οποία έχει εκτεταμένους επιχειρηματικούς δεσμούς, σύμφωνα με το NBC. «Αυτό με άφησε άναυδο επειδή δεν ήξερα ότι ενδιαφερόταν τόσο πολύ για τη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο γερουσιαστής Γκράχαμ στο NBC τον Ιανουάριο, συζητώντας τον διορισμό του Γουίτκοφ. «Και ο Τραμπ με κοίταξε και είπε: "Λοιπόν, ένα εκατομμύριο άνθρωποι το έχουν προσπαθήσει. Ας διαλέξουμε έναν καλό άνθρωπο που είναι έξυπνος".» έχει πει.

Ο Γουίτκοφ έχει αποδειχθεί κρίσιμος παράγοντας στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και ήταν ο αρχιτέκτονας πίσω από το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα, το οποίο προέβλεπε την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων σε αντάλλαγμα για Παλαιστίνιους κρατούμενους στην πρώτη του φάση.

Πηγές κοντά στις διαπραγματεύσεις περιέγραψαν τον Γουίτκοφ στο NBC νωρίτερα φέτος ως κάποιον που είναι «πολύ αφοσιωμένος» με «την καρδιά του στο σωστό μέρος». Ένας διπλωμάτης από τη Μέση Ανατολή, πρόσθεσε ότι ο επιχειρηματίας ήταν ένας σκληρός διαπραγματευτής, αλλά ήταν επίσης σε θέση να «συμπονέσει» τους γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους και από τις δύο πλευρές της σύγκρουσης, καθώς μίλησε ανοιχτά για τον γιο του Άντριου, ο οποίος πέθανε από υπερβολική δόση OxyContin (οξυκωδόνη, οπιοειδές φάρμακο) το 2011 σε ηλικία 22 ετών.

Παρά τους επαίνους για την προσέγγισή του στη γεωπολιτική, υπάρχει επίσης αυξανόμενη κριτική εναντίον του. Λίγο μετά την επίσκεψή του στη Γάζα τον περασμένο Ιανουάριο, υποστήριξε την απροσδόκητη ανακοίνωση του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ ήθελαν να «αναπτύξουν» την περιοχή και να την μετατρέψουν σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής». Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι τα δύο εκατομμύρια άνθρωποι της Γάζας δεν θα επιστρέψουν στην περιοχή τους βάσει των σχεδίων, τα οποία έχουν επικριθεί ευρέως ως εθνοκάθαρση.

Ο Γουίτκοφ αντιμετωπίζει επίσης ερωτήματα σχετικά με την πρώτη του ιδιωτική συνάντηση με τον Πούτιν τον Φεβρουάριο του 2025, η οποία, όπως είπε, διήρκεσε πάνω από τρεις ώρες. Οι λεπτομέρειες της συνάντησης και τα θέματα που συζητήθηκαν δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ποτέ, καθώς μόνο οι μεταφραστές ήταν παρόντες εκείνη τη στιγμή.

Ο Γουίτκοφ έχει επίσης δεχθεί εκκλήσεις για απόλυσή του αφού δήλωσε ότι η «βασική αιτία» του πολέμου ήταν η άποψη του Κρεμλίνου ότι η Ουκρανία ήταν μια «ψευδής χώρα». Εμφανιζόμενος στο podcast του Tucker Carlson τον Μάρτιο, δήλωσε ότι η Ρωσία θεωρούσε πέντε περιοχές της Ουκρανίας ως «δικαίως δικές της», κάτι που ξεκίνησε τη σύγκρουση.

