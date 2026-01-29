Τραμπ: Φαίνεται ότι η Χαμάς θα αφοπλιστεί – Θα παραδώσουν τα καλάσνικοφ τους, λέει ο Γουίτκοφ

Η Χαμάς φαίνεται ότι πρόκειται να αφοπλιστεί, υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε περαιτέρω διευκρινίσεις για τη δήλωση του. Αξιωματούχοι της Χαμάς επιμένουν έως σήμερα ότι δεν πρόκειται να παραδώσουν τα όπλα τους.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, που ήταν παρών παρενέβη και σχολίασε. «Θα το κάνουν επειδή δεν έχουν άλλη επιλογή. Θα παραδώσουν τα AK-47 (σ.σ. καλάσνικοφ)».

Παράλληλα ο Τραμπ επανέλαβε την υποστήριξη που παρείχε η Χαμάς στον εντοπισμό τον σορών των τελευταίων Ισραηλινών ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα. «Η Χαμάς συνέβαλε σημαντικά στην επιστροφή όλων των ομήρων. Βρήκαν τους νεκρούς ομήρους. Με τη συνεργασία του Ισραήλ και της Χαμάς, κατάφεραν να τους φέρουν πίσω», είπε ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. 29 Ιανουαρίου 2026 ΑΡ

Το πρόγραμμα αφοπλισμού

Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα αφοπλισμού που σχεδιάζει να προωθήσει η Ουάσινγκτον έδωσε χθες ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς. Η Χαμάς θα κληθεί να παραδώσει τα όπλα της μέσω ενός διεθνούς προγράμματος επαναγοράς, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρέσβη.

Η ισραηλινή ιστοσελίδα Times Of Israel είχε αναφέρει πληροφορίες για ένα σχέδιο επαναγοράς κατά το οποίο οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν χρήματα ή εργασία και αμνηστία εάν συμφωνήσουν να παραδώσουν τα όπλα τους.

Ένοπλοι μαχητές της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας AP

Άραβες διπλωμάτες ανέφεραν στην ιστοσελίδα ότι αυτό το σχέδιο είναι μέρος μίας ευρύτερης πρωτοβουλίας που προωθούν οι μεσολαβητές της εκεχειρίας και θα ξεκινήσει από τα βαρέα όπλα.

Η Χαμάς για να διατηρήσει τον έλεγχο της στην Λωρίδα της Γάζας χρησιμοποιεί ελαφρύ εξοπλισμό γι’ αυτό και θεωρείται απίθανο το Ισραήλ να συμφωνήσει σε μία σταδιακή διαδικασία που θα δίνει προτεραιότητα στην κατάθεση των βαρέων όπλων.

