Τραμπ: «Ο Πούτιν συμφώνησε σε κατάπαυση πυρός μίας εβδομάδας λόγω κρύου»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συμφώνησε να μην βομβαρδίσει το Κίεβο για μια εβδομάδα λόγω του κρύου καιρού.

«Ζήτησα προσωπικά από τον Πρόεδρο Πούτιν να μην επιτεθεί στο Κίεβο και σε διάφορες πόλεις για μια εβδομάδα, και αυτός συμφώνησε να το κάνει», δήλωσε ο Τραμπ σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αναφερόμενος στο «εξαιρετικά κρύο» που επικρατεί στην περιοχή.

«Ήταν πολύ ωραίο. Πολλοί είπαν: “Μην σπαταλάς το τηλεφώνημα, δεν θα το πετύχεις”. Και αυτός το έκανε», πρόσθεσε ο Τραμπ.