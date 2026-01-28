Ουκρανία: Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν

Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν για να επιλυθούν όσα ζητήματα εκκρεμούν, διαβεβαίωσε ο Σιμπίχα.

AP
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι διατεθειμένος να διαπραγματευτεί ακανθώδη ζητήματα απευθείας με τον ομόλογό του της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, προκειμένου να κλειστεί συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος των δυο χωρών τα τελευταία σχεδόν τέσσερα χρόνια, διαβεβαίωσε την Τρίτη ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Αντρίι Σιμπίχα.

Τα πιο ευαίσθητα ζητήματα στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για να υπάρξει διευθέτηση δεν έχουν επιλυθεί ακόμη, σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών Σιμπίχα σε δηλώσεις του στον ουκρανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο «Ευρωπαϊκή Αλήθεια».

Αναφερόταν στο εδαφικό και την τύχη του κατεχόμενου από τα ρωσικά στρατεύματα πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού στην περιφέρεια Ζαπορίζια.

Η Ρωσία απαιτεί εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία προτού δεχτεί να συζητήσει κατάπαυση του πυρός, ειδικά την πλήρη αποχώρηση των ουκρανικών στρατευμάτων από το Ντονμπάς -ή αλλιώς τις περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ- και από άλλες δυο περιφέρειες που η Μόσχα λέει πως έχει προσαρτήσει.

Το πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, το μεγαλύτερο της Ευρώπης, καταλήφθηκε από ρωσικά στρατεύματα τον Μάρτιο του 2022, μερικές εβδομάδες μετά την εισβολή.

Ο Ζελένσκι έχει απαιτήσει επανειλημμένα να συναντηθεί με τον Πούτιν στο παρελθόν, κάτι που το Κρεμλίνο αντιμετωπίζει γενικά με επιφύλαξη.

Το σαββατοκύριακο, διαπραγματευτές του Κιέβου και της Μόσχας διεξήγαγαν απευθείας συνομιλίες -τις πρώτες έπειτα από μήνες- στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με μεσολάβηση των ΗΠΑ. Αναμένεται να ξανασυναντηθούν την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι.

