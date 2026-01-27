Ζελένσκι: Η Ουκρανία πρέπει να ενταχθεί στην Ε.Ε. μέχρι το 2027

Η εισδοχή της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2027, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσθέτοντας ότι το Κίεβο αντιλαμβάνεται την ένταξη στην Ενωση ως μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας για την χώρα του.

«Για τον λόγο αυτό μιλάμε για μία συγκεκριμένη χρονολογία -το 2027- και υπολογίζουμε στους εταίρους για την υποστήριξη της θέσης μας», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο ουκρανός πρόεδρος έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον καγκελάριο της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ.

During a conversation with Federal Chancellor of Austria @_CStocker, we discussed the energy situation in Ukraine. Russia strikes energy infrastructure every day to leave Ukrainians without electricity and heat, and it is very important that partners respond to this. That is why… pic.twitter.com/TIsmncBYMe — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2026

Η Ουκρανία έκανε αίτηση να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 28 Φεβρουαρίου 2022, μόλις τέσσερις ημέρες μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής στη χώρα.

