Ζελένσκι: Η Ουκρανία πρέπει να ενταχθεί στην Ε.Ε. μέχρι το 2027
Η Ουκρανία έκανε αίτηση να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2022, λίγες ημέρες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στη χώρα
Η εισδοχή της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2027, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσθέτοντας ότι το Κίεβο αντιλαμβάνεται την ένταξη στην Ενωση ως μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας για την χώρα του.
«Για τον λόγο αυτό μιλάμε για μία συγκεκριμένη χρονολογία -το 2027- και υπολογίζουμε στους εταίρους για την υποστήριξη της θέσης μας», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο ουκρανός πρόεδρος έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον καγκελάριο της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ.
