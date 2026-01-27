FT: Αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία μόνο αν το Κίεβο παραχωρήσει το Ντονμπάς

Η Ουάσινγκτον θα παραδώσει περισσότερη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, αν αυτή συμφωνήσει να αποσύρει τα στρατεύματά της από τομείς του Ντονέτσκ που ελέγχει

Newsbomb

FT: Αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία μόνο αν το Κίεβο παραχωρήσει το Ντονμπάς
ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε το Κίεβο ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας που υποσχέθηκε ότι θα του προσφέρουν οι ΗΠΑ εξαρτώνται από το εάν θα κλείσει συμφωνία ειρήνης που θα προβλέπει την εκχώρηση του Ντονμπάς (σ.σ. ο όρος αναφέρεται στις ανατολικές ουκρανικές περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ) στη Ρωσία, αναφέρει σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times που επικαλείται οκτώ πηγές της ενήμερες σχετικά.

Ακόμη η Ουάσιγκτον ανέφερε πως θα μπορούσε να διαθέσει στην Ουκρανία περισσότερο στρατιωτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων όπλων και πυρομαχικών, αν η ουκρανική πλευρά συμφωνήσει να αποσύρει τα στρατεύματά της από τομείς ουκρανικών ανατολικών περιφερειών που ελέγχει, κατά το δημοσίευμα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα τις πληροφορίες αυτές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:53ΜΠΑΣΚΕΤ

«Φωτιά» στο NBA: «O Αντετοκούνμπο σκέφτηκε να απολύσει τον ατζέντη του, επειδή δεν έγινε trade»

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Γκάβιν Νιούσομ: Kατηγορεί το TikTok ότι καταπνίγει περιεχόμενο που επικρίνει τον Τραμπ

08:42WHAT THE FACT

«Οι άνθρωποι θα ζουν 150 χρόνια χάρη στα "βιολογικά ρολόγια"»: Τι υποστηρίζει ειδικός

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Eγκαταλείπει η Αντζελίνα Τζολί την Αμερική; Γιατί πουλάει τα σπίτια της η ηθοποιός

08:26ΚΟΣΜΟΣ

FT: Αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία μόνο αν το Κίεβο παραχωρήσει το Ντονμπάς στη Ρωσία

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Η φωτιά καίει ακόμη - Συνεχίζονται οι έρευνες για την πέμπτη σορό

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Καθυστερήσεις 25 λεπτών σε Αττική Οδό

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Η εταιρεία εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα τηρώντας όλα τα μέτρα για την ασφάλεια προσωπικού κι εγκαταστάσεων»

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

To Volkswagen ID.4 αλλάζει όνομα

07:55ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: O Λευκός Οίκος απέφυγε τον «πόλεμο» στη Μινεάπολη - Γιατί αποφάσισε να υποχωρήσει ο Τραμπ

07:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μπέρδεμα με τις ΚΑΔ λίγο πριν από τις φορολογικές δηλώσεις – Τι φοβούνται οι λογιστές

07:52ΚΟΣΜΟΣ

Κρανς-Μοντάνα - Παραδοχή του Ζακ Μορέτι: «Τα πάνελ της οροφής; Ίσως ήταν μουλιασμένα από αλκοόλ»

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Εργαζόμενη δεν πήγε για δουλειά στη μοιραία βάρδια την τελευταία στιγμή γιατί αρρώστησε το παιδί της

07:43ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Νίκη των Λέικερς στο Σικάγο με σόου Ντόντσιτς! - Όλα τα αποτελέσματα (27/01)

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας στην Οκλαχόμα σώζει άστεγους από το πολικό ψύχος με το vintage πυροσβεστικό του – Βίντεο

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Όταν η εικονική πραγματικότητα γίνεται «αντίδοτο» στη μοναξιά των ηλικιωμένων

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (27/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Νέα βίντεο δείχνουν πτώματα στοιβαγμένα σε νοσοκομείο και ελεύθερους σκοπευτές σε στέγες

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Ιανουαρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:08ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Πώς αλεύρι και ζάχαρη μπορούν να γίνουν εκρηκτικά μέσα σε εργοστάσια

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Σαμπάνια, πολυτελές ξενοδοχείο και τζετ: Σκάνδαλο στη Ρωσία με ταξίδι διασήμων στο Κουρσεβέλ

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Η εταιρεία εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα τηρώντας όλα τα μέτρα για την ασφάλεια προσωπικού κι εγκαταστάσεων»

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

18:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τριπλό κύμα κακοκαιρίας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

15:41ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εθνική Ελλάδας: «Οι αθλήτριές μου δεν ήταν σοβαρές» - Έξαλλος ο Παυλίδης παρά την άνετη επικράτηση!

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα σαρώσουν τη χώρα – Έρχονται νέες καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βουβός πόνος στα Τρίκαλα για τις νεκρές εργαζόμενες - Πώς γλίτωσε μια άλλη γυναίκα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Η φωτιά καίει ακόμη - Συνεχίζονται οι έρευνες για την πέμπτη σορό

06:04ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Ρέππας στο Newsbomb: «Επιτυχία η αποκλιμάκωση παρά την άποψη των στρατιωτικών για πόλεμο»

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Eγκαταλείπει η Αντζελίνα Τζολί την Αμερική; Γιατί πουλάει τα σπίτια της η ηθοποιός

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Εργαζόμενη δεν πήγε για δουλειά στη μοιραία βάρδια την τελευταία στιγμή γιατί αρρώστησε το παιδί της

07:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα νέα ποσά σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους – Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία

06:40LIFESTYLE

Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής: Οι εμφανίσεις που «έλαμψαν» στην «Πόλη του Φωτός»

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ανεμοστρόβιλος ξήλωσε τέντες καταστημάτων στον Μαραθώνα - Ι.Χ παρασύρθηκε στο Πικέρμι

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Πάνω από 1.000 βαθμούς Κελσίου η πυρκαγιά στο εργοστάσιο - Τα πρόσωπα της τραγωδίας

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν μπορώ να το πιστέψω» - Η συγκλονιστική μαρτυρία εξαδέλφου θύματος

09:30ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζόκερ, Λόττο, Λαχείο: Πώς τα μαθηματικά μπορούν να αποκαλύψουν πιθανή απάτη στα τυχερά παιχνίδια

07:52ΚΟΣΜΟΣ

Κρανς-Μοντάνα - Παραδοχή του Ζακ Μορέτι: «Τα πάνελ της οροφής; Ίσως ήταν μουλιασμένα από αλκοόλ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ