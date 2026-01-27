FT: Αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία μόνο αν το Κίεβο παραχωρήσει το Ντονμπάς

Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε το Κίεβο ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας που υποσχέθηκε ότι θα του προσφέρουν οι ΗΠΑ εξαρτώνται από το εάν θα κλείσει συμφωνία ειρήνης που θα προβλέπει την εκχώρηση του Ντονμπάς (σ.σ. ο όρος αναφέρεται στις ανατολικές ουκρανικές περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ) στη Ρωσία, αναφέρει σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times που επικαλείται οκτώ πηγές της ενήμερες σχετικά.

Ακόμη η Ουάσιγκτον ανέφερε πως θα μπορούσε να διαθέσει στην Ουκρανία περισσότερο στρατιωτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων όπλων και πυρομαχικών, αν η ουκρανική πλευρά συμφωνήσει να αποσύρει τα στρατεύματά της από τομείς ουκρανικών ανατολικών περιφερειών που ελέγχει, κατά το δημοσίευμα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα τις πληροφορίες αυτές.

