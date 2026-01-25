Ο Ζελένσκι λέει ότι το έγγραφο εγγυήσεων ασφαλείας από τις ΗΠΑ είναι 100% έτοιμο

Περιμένει τον χρόνο και τον τόπο υπογραφής του 

Ο Ζελένσκι λέει ότι το έγγραφο εγγυήσεων ασφαλείας από τις ΗΠΑ είναι 100% έτοιμο
Ένα έγγραφο των ΗΠΑ σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία είναι απολύτως έτοιμο και το Κίεβο περιμένει χρόνο και τόπο για την υπογραφή του, δήλωσε την Κυριακή ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Για εμάς, οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι πρωτίστως εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το έγγραφο είναι 100% έτοιμο και περιμένουμε τους εταίρους μας να επιβεβαιώσουν την ημερομηνία και τον τόπο υπογραφής του», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στους Βίλνιους, την πρωτεύουσα της Λιθουανίας.

«Το έγγραφο θα σταλεί στη συνέχεια για επικύρωση στο Κογκρέσο των ΗΠΑ και στο ουκρανικό κοινοβούλιο», είπε.

