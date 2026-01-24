Ζελένσκι: «Οι θέσεις της Ουκρανίας είναι σαφείς, είναι ακόμη πολύ νωρίς να εξαχθούν συμπεράσματα»
«Η Ρωσία πρέπει να είναι έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμο που άρχισε», τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενόσω συνεχίζονται για δεύτερη μέρα οι τριμερείς συζητήσεις Ρωσίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ουκρανίας στο Άμπου Ντάμπι
«Η ουκρανική διπλωματική αντιπροσωπεία αναφέρει σχεδόν κάθε ώρα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου πραγματοποιήθηκε μία συνομιλία με τη συμμετοχή των ουκρανικών, αμερικανικών και ρωσικών αντιπροσωπειών. Συζητούν τις παραμέτρους για τον τερματισμό του πολέμου», τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τις τριμερείς διαπραγματεύσεις στο Άμπου Ντάμπι να συνεχίζονται και σήμερα (24/01).
«Μέχρι τώρα, η ομάδα μας θα πρέπει να έχει ήδη λάβει τουλάχιστον κάποιες απαντήσεις από τη Ρωσία. Η Ρωσία πρέπει να είναι έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμο που άρχισε εκείνη. Οι θέσεις της Ουκρανίας είναι σαφείς, έχω ορίσει το πλαίσιο διαλόγου για την αντιπροσωπεία μας», επεσήμανε ακόμη.
«Όσον αφορά την ουσία των σημερινών (σ.σ. χθεσινών) συζητήσεων, είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση αύριο (σ.σ. σήμερα) και ποια αποτελέσματα θα έχει. Απαραίτητο είναι όχι μόνο η Ουκρανία να έχει την επιθυμία να τερματίσει τον πόλεμο και να επιτύχει πλήρη ασφάλεια, αλλά μία παρόμοια επιθυμία να προκύψει με κάποιον τρόπο και από τη Ρωσία», ολοκλήρωσε ο επικεφαλής του ουκρανικού κράτους.