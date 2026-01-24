Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 27 τραυματίες από ρωσική επίθεση σε Κίεβο και Χάρκοβο - Βίντεο

6.000 κτίρια στο Κίεβο έμειναν χωρίς θέρμανση μετά τη νυχτερινή ρωσική επίθεση, με τη θερμοκρασία στην πόλη να είναι μείον 12 βαθμοί Κελσίου

Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 27 τραυματίες από ρωσική επίθεση σε Κίεβο και Χάρκοβο - Βίντεο
Η Ρωσία επιτέθηκε στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της Ουκρανίας, το Κίεβο και το Χάρκοβο, νωρίς σήμερα, δήλωσαν αξιωματούχοι, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και τουλάχιστον 27 να τραυματιστούν.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην ουκρανική πρωτεύουσα και τέσσερις τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται. Πρόσθεσε ότι τα πλήγματα προκάλεσαν πυρκαγιές σε συνοικίες και στις δύο όχθες του ποταμού Δνείπερου, που διαρρέει το Κίεβο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σχεδόν 6.000 κτίρια στο Κίεβο έμειναν χωρίς θέρμανση μετά τη νυχτερινή ρωσική επίθεση. Σήμερα το πρωί η θερμοκρασία στην πόλη ήταν μείον 12 βαθμοί Κελσίου. Το Κίεβο έχει ήδη δεχθεί δύο μεγάλες νυχτερινές επιθέσεις μετά την Πρωτοχρονιά που προκάλεσαν διακοπή της ηλεκτροδότησης και της θέρμανσης για εκατοντάδες κτίρια.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία δήλωσε η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία με 357 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 21 πυραύλους.

Στην περιφέρεια του Κιέβου, η επίθεση προκάλεσε τον τραυματισμό τεσσάρων ανθρώπων, εκ των οποίων οι δύο νοσηλεύονται, σύμφωνα με τις τοπικές στρατιωτικές αρχές.

Στο Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας, ο δήμαρχος Ιχόρ Τέρεχοφ ανέφερε πως η πόλη του δέχθηκε κύμα επιδρομών από ιρανικής κατασκευής drones Shahed που έπληξαν σπίτια και δομές υγείας.

«Το Χάρκοβο δέχθηκε μαζική επίθεση για σχεδόν δυόμισι ώρες. Ο εχθρός επιτέθηκε στην πόλη με 25 Shahed», δήλωσε ο δήμαρχος μέσω Telegram, κάνοντας λόγο για 19 τραυματίες.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην περιφέρεια Τσερνίχιφ έμειναν χωρίς ρεύμα λόγω της νυχτερινής ρωσικής επίθεσης, όπως ανακοίνωσε σήμερα η τοπική ενεργειακή εταιρία Chernihivoblenergo. Σύμφωνα με την ίδια εταιρία, μια σημαντική ενεργειακή εγκατάσταση υπέστη ζημιές.

Οι νυχτερινές αεροπορικές επιδρομές εξαπολύθηκαν καθώς αντιπροσωπείες από την Ουκρανία, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ βρίσκονται στο Άμπου Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για συνομιλίες με στόχο την αναζήτηση διπλωματικής λύσης για τον τερματισμό του πολέμου που μαίνεται εδώ και τέσσερα χρόνια.

Σύμφωνα με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το ακανθώδες εδαφικό ζήτημα παραμένει το κύριο σημείο διαμάχης στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να συνεχιστούν σήμερα.

Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται υπό αντίξοες συνθήκες για την Ουκρανία, το ενεργειακό δίκτυο της οποίας έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές εξαιτίας των ρωσικών επιθέσεων, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και θέρμανσης σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου.

