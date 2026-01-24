Πόσο κοντά είμαστε στο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία; «Πυρετός» στο Άμπου Ντάμπι

Συνεχίζονται οι συνομιλίες για το Ουκρανικό, στο Άμπου Ντάμπι, προκειμένου να βρεθεί «φόρμουλα» για τον τερματισμό του πολέμου

Πόσο κοντά είμαστε στο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία; «Πυρετός» στο Άμπου Ντάμπι
Οι διαπραγματευτές της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών συμμετέχουν στις πρώτες τριμερείς συνομιλίες από την έναρξη του πολέμου, την 24η Φεβρουαρίου 2022.

Οι τριμερείς συζητήσεις για την ασφάλεια στο Άμπου Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι οποίες θα συνεχιστούν και σήμερα (24/01), αποτελούν μέρος των προσπαθειών για την επίτευξη συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο.

Τα κεντρικά ζητήματα των έκτακτων συζητήσεων ήταν η δημιουργία ζωνών οριοθέτησης και η εφαρμογή αυστηρών μηχανισμών παρακολούθησης, όπως ανέφερε πηγή με γνώση των θεμάτων, μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν, όμως, προειδοποίησε πως μία μακροχρόνια ειρήνη δεν θα είναι δυνατή αν δεν επιλυθούν τα εδαφικά ζητήματα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται έπειτα από τετράωρη συνάντηση τριών Αμερικανών απεσταλμένων –μεταξύ των οποίων ο Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ– με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα την Πέμπτη, την ώρα που ο Τραμπ συναντούσε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, στο Νταβός της Ελβετίας.

Το Sky News επιχειρεί να σκιαγραφήσει μέχρι στιγμής το τοπίο και να καθορίσει πόσο κοντά βρίσκονται τα εμπλεκόμενα μέρη σε συμφωνία για ειρήνη στην Ουκρανία, απαντώντας παράλληλα στο ερώτημα αν έχουμε ξαναβρεθεί σε αυτήν τη θέση.

Πόσο κοντά είναι μία ειρηνευτική συμφωνία;

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πραγματοποιήσει συνομιλίες με τη Ρωσία, αλλά και ξεχωριστά με Ουκρανούς και Ευρωπαίους ηγέτες, εξετάζοντας διαφορετικά προσχέδια ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ, ανέφερε ακόμη και την Πέμπτη πως έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος» κι ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν περιοριστεί σε ένα τελευταίο ζήτημα.

Βασικό «αγκάθι» παραμένει το εδαφικό

Η Ρωσία συνεχίζει να απαιτεί από την Ουκρανία να παραδώσει περίπου το 20% της περιοχής του Ντονέτσκ (1.900 τετραγωνικά μίλια) που δεν έχει καταλάβει στρατιωτικά, κάτι που ο Ζελένσκι απορρίπτει κατηγορηματικά.

Το Ντονέτσκ είναι μία από τις δύο ανατολικές περιοχές που συγκροτούν το Ντονμπάς. Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν ήδη σχεδόν ολόκληρη τη δεύτερη περιοχή, το Λουχάνσκ.

Ο Πούτιν είχε πει πέρυσι στον Τραμπ ότι θα εγκατέλειπε άλλα ουκρανικά εδάφη που κατέχουν τα ρωσικά στρατεύματα, με αντάλλαγμα τον πλήρη έλεγχο των περιοχών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ.

Μετά την τελευταία συνάντηση με τον Τραμπ, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι το μελλοντικό καθεστώς των ανατολικών ουκρανικών εδαφών που τελούν υπό ρωσική κατοχή παραμένει άλυτο, ωστόσο οι ειρηνευτικές προτάσεις είναι «σχεδόν έτοιμες».

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, τόνισε επίσης ότι ο Πούτιν επανέλαβε στους Αμερικανούς απεσταλμένους πως «μία μακροπρόθεσμη διευθέτηση δεν μπορεί να αναμένεται χωρίς την επίλυση του εδαφικού ζητήματος».

Οι εγγυήσεις ασφαλείας

Ο Ζελένσκι προσέθεσε ότι αναμένει από τον Τραμπ να συμφωνηθεί συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα για την υπογραφή συμφωνίας παροχής αμερικανικών εγγυήσεων ασφαλείας προς το Κίεβο. Όπως είπε, το έγγραφο είναι «έτοιμο», αλλά δεν έχει ακόμη υπογραφεί, ούτε δημοσιοποιηθεί.

Η Ουκρανία επιδιώκει ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας από τους συμμάχους της, ώστε να αποτραπεί μελλοντική ρωσική επιθετικότητα.

Το προσχέδιο ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ προβλέπει ότι η Ουκρανία θα λάβει «ισχυρές» εγγυήσεις ασφαλείας.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία έχουν ήδη δεσμευτεί να στείλουν στρατεύματα σε «στρατιωτικούς κόμβους» στην Ουκρανία, σε περίπτωση εκεχειρίας, στο πλαίσιο της «Συμμαχίας των Προθύμων».

Θα συμμετάσχουν ηγέτες στις τριμερείς συνομιλίες;

Στις συνομιλίες που πραγματοποιούνται στο Άμπου Ντάμπι συμμετέχουν μόνο αντιπροσωπείες των χωρών.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι εκπροσωπείται από τον επικεφαλής διαπραγματευτή, Ρουστέμ Ουμέροφ και τον νέο επικεφαλής του προεδρικού γραφείου, Κίριλο Μπουντάνοφ. Η Ρωσία απέστειλε τον ναύαρχο Ίγκορ Κοστιούκοφ, επικεφαλής της στρατιωτικής της υπηρεσίας πληροφοριών.

Ο στρατιωτικός αναλυτής, Μάικλ Κλαρκ, σχολίασε πως τα μέλη της ουκρανικής αντιπροσωπείας μπορούν να κάνουν «ουσιαστικές διαπραγματεύσεις», χαρακτηρίζοντας τον Ουμέροφ ως «πολύ ικανό». Αντίθετα, σημείωσε ότι η Μόσχα δεν έχει στείλει μία «πολιτικά σημαντική» ομάδα, μιλώντας στο Sky News.

Η εικόνα στο μέτωπο

Ενώ διεξάγονται οι συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι, η Ρωσία δεν δείχνει διάθεση να σταματήσει τους βομβαρδισμούς σε ουκρανικές πολιτικές υποδομές. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκτοξεύτηκαν περίπου 101 drones, εκ των οποίων τα 76 καταρρίφθηκαν, ενώ, 19 έπληξαν 12 διαφορετικές τοποθεσίες, σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία.

Στα ανατολικά της χώρας, τέσσερις άνθρωποι –μεταξύ εκείνων κι ένα παιδί ηλικίας 5 ετών– σκοτώθηκαν σε ρωσικό πλήγμα.

Σχεδόν 2.000 πολυκατοικίες στο Κίεβο παραμένουν χωρίς θέρμανση, ύστερα από ρωσική επίθεση που προκάλεσε μπλακ άουτ την προηγούμενη εβδομάδα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι θα στείλει 447 γεννήτριες από τα στρατηγικά της αποθέματα στην Πολωνία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνθήκες παγετού.

Ο Ουσάκοφ υποστήριξε ότι έως ότου υπάρξει διπλωματική λύση, η Ρωσία θα «συνεχίσει να επιδιώκει με συνέπεια τους στόχους της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», προσθέτοντας ότι «στο πεδίο της μάχης, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν τη στρατηγική πρωτοβουλία».

