Ζώνες ασφαλείας και έλεγχος: Αποκαλύφθηκε η ατζέντα των συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι

Η δημιουργία ζωνών οριοθέτησης και η εφαρμογή αυστηρών μηχανισμών παρακολούθησης ήταν τα κεντρικά θέματα των έκτακτων συνομιλιών μεταξύ της τριμερούς ομάδας εργασίας Ρωσίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ουκρανίας στο Άμπου Ντάμπι.

Μια ενημερωμένη πηγή επιβεβαίωσε στο πρακτορείο ειδήσεων TASS ότι οι συμμετέχοντες στη συνάντηση προχώρησαν σε μια λεπτομερή συζήτηση των παραμέτρων ασφαλείας.

Η συζήτηση αυτών των πτυχών δείχνει ότι ο διάλογος έχει εισέλθει στην πρακτική φάση της εφαρμογής των ειρηνευτικών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. «Ναι, αυτές οι πτυχές - οι ζώνες ασφαλείας, οι διάφοροι μηχανισμοί ελέγχου - είναι σίγουρα θέματα προς συζήτηση, μαζί με άλλα σημαντικά ζητήματα», δήλωσε η πηγή του πρακτορείου.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Αμπντουλάχ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχγιάν, επιβεβαίωσε επίσημα την έναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Στην βραδινή του ομιλία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι λαμβάνει αναφορές από τα Εμιράτα σχεδόν κάθε ώρα. «Στα ΗΑΕ, οι ουκρανικές και ρωσικές αντιπροσωπείες συζητούν τις παραμέτρους για τον τερματισμό του πολέμου. Είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με το περιεχόμενο των σημερινών συνομιλιών - θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση αύριο και ποια θα είναι τα αποτελέσματα», είπε, σημειώνοντας ότι αναμένει από τη ρωσική αντιπροσωπεία να απαντήσει σε συγκεκριμένα σημεία του ειρηνευτικού σχεδίου.

Ο πρόεδρος των ΗΑΕ, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν, συναντήθηκε με τις τρεις αντιπροσωπείες και ευχήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες στις διαπραγματεύσεις επιτυχία. Δήλωσε επίσης την υποστήριξή του στις προσπάθειες για ειρηνική επίλυση της ουκρανικής σύγκρουσης.

Αυτή είναι η πρώτη τέτοια συνάντηση στην οποία συμμετέχουν και τα τρία μέρη. Οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν σε εδαφικά ζητήματα, ιδίως στο Ντονμπάς.

Της ρωσικής αντιπροσωπείας ηγείται ο ναύαρχος Ιγκόρ Κοστιούκοφ, αρχηγός της Κεντρικής Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου. Η αντιπροσωπεία περιλαμβάνει εκπροσώπους και του υπουργείου Άμυνας, οι οποίοι έλαβαν οδηγίες από τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η Ουκρανία εκπροσωπείται από τον Γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας, Ρουστέμ Ούμεροφ, τον Αρχηγό της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών, Κίριλ Μπουντάνοφ και τον Ντέιβιντ Αρακάμια.

Από την πλευρά των ΗΠΑ, στο «τραπέζι» των διαπραγματεύσεων θα είναι οι Τζάρεντ Κούσνερ, Τζος Γκρούνμπαουμ και Στιβ Γουίτκοφ, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε ξεχωριστή οικονομική συνάντηση με τον Κίριλ Ντμίτριεφ.

Τι είπε ο Ζελένσκι

Ο Ζελένσκι σχολίασε τις συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι:

«Αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον κάποιες απαντήσεις από τους Ρώσους. Το κύριο θέμα είναι ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο που η ίδια ξεκίνησε» και πρόσθεσε: Είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για το περιεχόμενο των σημερινών συζητήσεων — πρέπει να περιμένουμε τις αυριανές συναντήσεις

«Είμαστε σε επαφή με τη μόνιμη αντιπροσωπεία μας. Αύριο, ο στρατηγός Χνατόφ, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, καθώς και ένας εκπρόσωπος της GUR, ο Σκιμπίτσκι, θα συμμετάσχουν επίσης στις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας στην ομιλία του.

