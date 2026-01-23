Ζώνες ασφαλείας και έλεγχος: Αποκαλύφθηκε η ατζέντα των συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι

TASS: Οι ζώνες ασφαλείας και οι μηχανισμοί ελέγχου είναι μεταξύ των θεμάτων των συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι

Μάνος Χατζηγιάννης

Ζώνες ασφαλείας και έλεγχος: Αποκαλύφθηκε η ατζέντα των συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι
AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η δημιουργία ζωνών οριοθέτησης και η εφαρμογή αυστηρών μηχανισμών παρακολούθησης ήταν τα κεντρικά θέματα των έκτακτων συνομιλιών μεταξύ της τριμερούς ομάδας εργασίας Ρωσίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ουκρανίας στο Άμπου Ντάμπι.

Μια ενημερωμένη πηγή επιβεβαίωσε στο πρακτορείο ειδήσεων TASS ότι οι συμμετέχοντες στη συνάντηση προχώρησαν σε μια λεπτομερή συζήτηση των παραμέτρων ασφαλείας.

Η συζήτηση αυτών των πτυχών δείχνει ότι ο διάλογος έχει εισέλθει στην πρακτική φάση της εφαρμογής των ειρηνευτικών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. «Ναι, αυτές οι πτυχές - οι ζώνες ασφαλείας, οι διάφοροι μηχανισμοί ελέγχου - είναι σίγουρα θέματα προς συζήτηση, μαζί με άλλα σημαντικά ζητήματα», δήλωσε η πηγή του πρακτορείου.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Αμπντουλάχ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχγιάν, επιβεβαίωσε επίσημα την έναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Στην βραδινή του ομιλία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι λαμβάνει αναφορές από τα Εμιράτα σχεδόν κάθε ώρα. «Στα ΗΑΕ, οι ουκρανικές και ρωσικές αντιπροσωπείες συζητούν τις παραμέτρους για τον τερματισμό του πολέμου. Είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με το περιεχόμενο των σημερινών συνομιλιών - θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση αύριο και ποια θα είναι τα αποτελέσματα», είπε, σημειώνοντας ότι αναμένει από τη ρωσική αντιπροσωπεία να απαντήσει σε συγκεκριμένα σημεία του ειρηνευτικού σχεδίου.

Ο πρόεδρος των ΗΑΕ, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν, συναντήθηκε με τις τρεις αντιπροσωπείες και ευχήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες στις διαπραγματεύσεις επιτυχία. Δήλωσε επίσης την υποστήριξή του στις προσπάθειες για ειρηνική επίλυση της ουκρανικής σύγκρουσης.

Αυτή είναι η πρώτη τέτοια συνάντηση στην οποία συμμετέχουν και τα τρία μέρη. Οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν σε εδαφικά ζητήματα, ιδίως στο Ντονμπάς.

Της ρωσικής αντιπροσωπείας ηγείται ο ναύαρχος Ιγκόρ Κοστιούκοφ, αρχηγός της Κεντρικής Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου. Η αντιπροσωπεία περιλαμβάνει εκπροσώπους και του υπουργείου Άμυνας, οι οποίοι έλαβαν οδηγίες από τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η Ουκρανία εκπροσωπείται από τον Γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας, Ρουστέμ Ούμεροφ, τον Αρχηγό της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών, Κίριλ Μπουντάνοφ και τον Ντέιβιντ Αρακάμια.

Από την πλευρά των ΗΠΑ, στο «τραπέζι» των διαπραγματεύσεων θα είναι οι Τζάρεντ Κούσνερ, Τζος Γκρούνμπαουμ και Στιβ Γουίτκοφ, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε ξεχωριστή οικονομική συνάντηση με τον Κίριλ Ντμίτριεφ.

Τι είπε ο Ζελένσκι

Ο Ζελένσκι σχολίασε τις συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι:

«Αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον κάποιες απαντήσεις από τους Ρώσους. Το κύριο θέμα είναι ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο που η ίδια ξεκίνησε» και πρόσθεσε: Είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για το περιεχόμενο των σημερινών συζητήσεων — πρέπει να περιμένουμε τις αυριανές συναντήσεις

«Είμαστε σε επαφή με τη μόνιμη αντιπροσωπεία μας. Αύριο, ο στρατηγός Χνατόφ, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, καθώς και ένας εκπρόσωπος της GUR, ο Σκιμπίτσκι, θα συμμετάσχουν επίσης στις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας στην ομιλία του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος Μεγακυκλώνας πλησιάζει στην Ιταλία - Θα επηρεάσει την Ελλάδα;

21:39ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot κλήρωση σήμερα 23/1/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 52 εκατομμύρια ευρώ

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Δώρο Χριστουγέννων: Σε 3.694 εργαζόμενους δεν καταβλήθηκε - Παρέμβαση Επιθεώρησης Εργασίας

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Δύο δίδυμα κορίτσια ενός έτους αγνοούνται στη θάλασσα μετά από ανατροπή πλοιαρίου

21:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίκολιτς: «Δεν ξέρουμε τι πρόκειται να συναντήσουμε»

21:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 30 Ιανουαρίου

20:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άρτα: Νέα περιστατικά απάτης σε βάρος ηλικιωμένων – Συνελήφθη υπήκοος Κογκό ως «εισπράκτορας»

20:51ΕΛΛΑΔΑ

Μόνιμες προσλήψεις ΣΤΑΣΥ για ΑμεΑ - Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

20:50TRAVEL

Αυτή είναι η καθαρότερη πόλη στον κόσμο για το 2025

20:46ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: Με εγκαύματα 14χρονος από βεγγαλικά που πέταξαν ανήλικοι σε προαύλιο Γυμνασίου

20:42ΚΟΣΜΟΣ

Ζώνες ασφαλείας και έλεγχος: Αποκαλύφθηκε η ατζέντα των συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει η Μίνα Βαλυράκη: «Θα αγωνιστώ μέχρι τέλους για τη δικαίωση του Σήφη»

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Πέντε καθιζήσεις μέσα σε 28 ημέρες σε δρόμους της Αττικής - Πού καταγράφηκαν τα πιο σοβαρά προβλήματα - Ειδικοί εξηγούν στο Νewsbomb

20:18LIFESTYLE

Φως στο Τούνελ: Η μητέρα της 16χρονης Λόρα σπάει την σιωπή της

20:14ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Τα 120 δευτερόλεπτα της σύλληψης Μαδούρο και ο «εξαιρετικά υψηλός κίνδυνος» που εκτέθηκαν οι Αμερικανοί πάνω από την στρατιωτική βάση στο Καράκας

20:14ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από το ρεσάλτο στο τάνκερ του ρωσικού σκιώδους στόλου στη Μεσόγειο

20:11ΚΟΣΜΟΣ

O Πούτιν πάει... να ρεφάρει με χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την Ουκρανία

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Ραγίζει καρδιές ο πατέρας της 56χρονης καθηγήτριας που σκοτώθηκε στην Άνω Γλυφάδα – «Θα την ντύσουμε νύφη και θα την πάμε στη Ριτσώνα»

20:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Ενίσχυση… απ’ το πουθενά με Κόρι Τζόσεφ

19:47ΚΟΣΜΟΣ

Συνομιλίες ΗΠΑ, Ρωσίας, Ουκρανίας: «Σε όσο το δυνατόν πιο κλειστό πλαίσιο», λέει η Μόσχα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:27ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Φεβρουαρίου: Η πρόγνωση ανά δεκαήμερο

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Ραγίζει καρδιές ο πατέρας της 56χρονης καθηγήτριας που σκοτώθηκε στην Άνω Γλυφάδα – «Θα την ντύσουμε νύφη και θα την πάμε στη Ριτσώνα»

17:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Τσατραφύλλιας: Λασποβροχές, χιόνια και 20άρια από την Κυριακή

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ο χειμώνας επιστρέφει - Νέα 48ωρη κακοκαιρία, πότε ξεκινάει

19:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Απάντηση Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως σε Βελόπουλο για τις πωλήσεις σπιτιών σε Βούλγαρους και Τούρκους

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Πέντε καθιζήσεις μέσα σε 28 ημέρες σε δρόμους της Αττικής - Πού καταγράφηκαν τα πιο σοβαρά προβλήματα - Ειδικοί εξηγούν στο Νewsbomb

20:14ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Τα 120 δευτερόλεπτα της σύλληψης Μαδούρο και ο «εξαιρετικά υψηλός κίνδυνος» που εκτέθηκαν οι Αμερικανοί πάνω από την στρατιωτική βάση στο Καράκας

18:41ΕΛΛΑΔΑ

«Ποιοι, πώς και γιατί σκότωσαν τον Σήφη Βαλυράκη;» – Ανδρουλάκης, Σαμαράς, Παπανδρέου στην εκδήλωση για τον πρώην υπουργό

16:50ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Στην αρχή πίστευα κι εγώ πως καταρρίφθηκε το ελικόπτερο: Ο Ναύαρχος Αποστολάκης στο Newsbomb

18:08LIFESTYLE

«Βάλε τα χέρια στους γοφούς της μητέρας σου»: Ο DJ του γάμου μιλά για τον χορό Μπρούκλιν-Βικτόρια Μπέκαμ και τα δάκρυα της Νίκολα Πελτζ

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Κάρπαθος και Κιλκίς ανάμεσα στα δέκα ομορφότερα μέρη του πλανήτη για το 2026

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 13χρονης – Συνελήφθησαν 3 νεαροί για αρπαγή ανηλίκου

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Δύο δίδυμα κορίτσια ενός έτους αγνοούνται στη θάλασσα μετά από ανατροπή πλοιαρίου

14:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Βουλή «υιοθετεί» το παιδί του λιμενικού από το Άστρος - Παράπονα Κακλαμάνη στον Κικίλια

19:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου για διάταξη συνεπιμέλειας: Διάφανη η διαδικασία - Καμία φωτογραφική ρύθμιση Φλωρίδη υπέρ της Κεφαλογιάννη

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Γέμισε η λίμνη από τις βροχές και τα χιόνια - Εντυπωσιακές εικόνες

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Νέο βίντεο από την αρχή της φονικής πυρκαγιάς - 70 τραυματίες ακόμη νοσηλεύονται

20:42ΚΟΣΜΟΣ

Ζώνες ασφαλείας και έλεγχος: Αποκαλύφθηκε η ατζέντα των συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Τσακώθηκαν Παγώνη - Καλλιακμάνης για την κακοκαιρία: «Εσύ έχεις λεφτά να φτιάξεις το σπίτι σου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ