Η χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας θα απελευθέρωνε ουσιαστικά τα κεφάλαια πίσω στη Ρωσία

O Πούτιν πάει... να ρεφάρει με χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, στο κέντρο, εισέρχεται στην Αίθουσα Αλεξάνδρου του Μεγάλου Παλατιού του Κρεμλίνου 

Pool Reuters/Ramil Sitdikov
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προτείνει, σύμφωνα με πληροφορίες, τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο.

Την στιγμή που στο Άμπου Ντάμπι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας συνεχίζονται, πληροφορίες του Al Jazeera αναφέρουν ότι ο Πούτιν φαίνεται να προσπαθεί να διαπραγματευτεί την αποδέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων όχι μόνο για να χρηματοδοτήσει το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, αλλά και για να ανοικοδομήσει τις περιοχές που έχουν καταστραφεί από τις ρωσικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της πλήρους εισβολής της Ρωσίας.

Η χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας θα απελευθέρωνε ουσιαστικά τα κεφάλαια πίσω στη Ρωσία και θα αντιστάθμιζε το κόστος που προκάλεσε η Ρωσία με την εισβολή της το 2022. Η χρηματοδότηση της ανασυγκρότησης της κατεχόμενης Ουκρανίας θα επέστρεφε αυτά τα χρήματα στη ρωσική οικονομία και θα βοηθούσε τη Ρωσία να ενσωματώσει περαιτέρω την οικονομία, την κοινωνία και τις υποδομές της κατεχόμενης Ουκρανίας στο κεντρικό ρωσικό σύστημα.

Politico: Αυτό είναι το σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες ελπίζουν να συλλέξουν 800 δισ. δολάρια δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μόλις ολοκληρωθεί ο πόλεμος με τη Ρωσία, σύμφωνα με έγγραφο που ήρθε στην κατοχή του POLITICO.

Το 18σέλιδο έγγραφο περιγράφει ένα δεκαετές σχέδιο για να εξασφαλίσει την ανάκαμψη της Ουκρανίας με ταχύτερη πορεία προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυκλοφόρησε τα σχέδια στις πρωτεύουσες της Ένωσης πριν από τη σύνοδο κορυφής των ηγετών την Πέμπτη (22/01), όπου συζητήθηκε το έγγραφο, με ημερομηνία «22 Ιανουαρίου», σύμφωνα με τρεις Ευρωπαίους αξιωματούχους και διπλωμάτες που μίλησαν ανώνυμα για το ευαίσθητο θέμα.

Ενόσω οι Βρυξέλλες και η Ουάσινγκτον συγκεντρώνουν εκατοντάδες δισ. δολάρια μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης και παρουσιάζουν την Ουκρανία ως μελλοντικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επενδυτικό προορισμό, η στρατηγική εξαρτάται από μία εκεχειρία που δεν έχει επιτευχθεί ακόμη, αφήνοντας ευάλωτο το σχέδιο ευημερίας όσο συνεχίζονται οι συγκρούσεις.

Η «ακτινογραφία» του σχεδίου

Η στρατηγική χρηματοδότησης εκτείνεται έως το 2040, παράλληλα με ένα άμεσο 100ήμερο επιχειρησιακό σχέδιο για την εκκίνηση του έργου. Όμως, το σχέδιο ευημερίας θα δυσκολευτεί να προσελκύσει εξωτερικές επενδύσεις αν η σύγκρουση συνεχιστεί, σύμφωνα με τη μεγαλύτερη διαχειρίστρια κεφαλαίων στον κόσμο, την BlackRock, η οποία παρέχει συμβουλευτική για το σχέδιο ανοικοδόμησης χωρίς αμοιβή.

«Σκεφτείτε το. Αν είστε ταμείο συντάξεων, έχετε ευθύνη απέναντι στους πελάτες σας, στους συνταξιούχους σας. Σχεδόν είναι αδύνατο να επενδύσει κανείς σε μία ζώνη πολέμου. Πρέπει να γίνει με στάδια και αυτό θα πάρει χρόνο», τόνισε ο αντιπρόεδρος της BlackRock, Φίλιπ Χίλντεμπραντ, σε συνέντευξη στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Το πλάνο αποτελεί μέρος ενός σχεδίου ειρήνης 20 σημείων που συνέταξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε μία προσπάθεια να μεσολαβήσουν μεταξύ Κιέβου και Μόσχας. Υποθέτει ρητά ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας έχουν ήδη τεθεί και δεν προορίζεται ως στρατιωτικός οδικός χάρτης. Αντίθετα, επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο η Ουκρανία μπορεί να μεταβεί από την έκτακτη βοήθεια σε αυτοσυντηρούμενη ευημερία.

Μία τριμερής συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών θα πραγματοποιηθεί στο Άμπου Ντάμπι την Παρασκευή και το Σάββατο, καθώς η πλήρης σύγκρουση πλησιάζει στην τέταρτη «μαύρη» επέτειο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προορίζονται να παίξουν εξέχοντα ρόλο στην ανάκαμψη της Ουκρανίας. Αντί να παρουσιαστεί η Ουάσιγνκτον κυρίως ως δωρητής, το έγγραφο την τοποθέτησε ως στρατηγικό οικονομικό εταίρο, επενδυτή και σημείο αναφοράς αξιοπιστίας για την ανάκαμψη της Ουκρανίας.

Το έγγραφο προβλέπει άμεση συμμετοχή αμερικανικών εταιρειών και εμπειρογνωμόνων επί τόπου και υπογραμμίζει τον ρόλο της Αμερικής ως κινητήρια δύναμη ιδιωτικών κεφαλαίων. Ο διευθύνων σύμβουλος της BlackRock, Λάρι Φινκ, έχει συμμετάσχει σε συνομιλίες ειρήνης με το Κίεβο μαζί με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και τον ειδικό απεσταλμένο, Στιβ Γουίτκοφ.

Τα επόμενα 10 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα, έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν 500 δισ. δολάρια δημόσιου και ιδιωτικού κεφαλαίου, όπως αναφέρει το έγγραφο.

Η Επιτροπή προτίθεται να διαθέσει επιπλέον 100 δισ. ευρώ στο Κίεβο μέσω προϋπολογιστικής υποστήριξης και εγγυήσεων επενδύσεων, στο πλαίσιο του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της από το 2028.

Αυτή η χρηματοδότηση αναμένεται να ξεκλειδώσει 207 δισ. ευρώ επενδύσεων για την Ουκρανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύτηκαν να κινητοποιήσουν κεφάλαια μέσω ειδικού Ταμείου Επενδύσεων για την Ανασυγκρότηση, χωρίς να αναφέρουν ποσό.

Αν και ο Τραμπ μείωσε τη στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια του πολέμου, το έγγραφο επιδεικνύει διάθεση να επενδύσει στη χώρα μετά το τέλος της σύγκρουσης. Η Ουάσινγκτον ανέφερε ότι θα επενδύσει σε κρίσιμα ορυκτά, υποδομές, ενέργεια και έργα τεχνολογίας στην Ουκρανία.

Ωστόσο, η επιχειρηματική δραστηριότητα δύσκολα θα ανθίσει πριν ησυχάσει το ανατολικό μέτωπο.

«Φυσικά, είναι πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό σε μεγάλη κλίμακα, όσο πετούν drones και πύραυλοι», υπογράμμισε ο Χίλντεμπραντ της BlackRock.

