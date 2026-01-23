Ξεκίνησαν οι κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ, Ρωσίας, Ουκρανίας στο Άμπου Ντάμπι

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ αντιπροσωπειών από τη Ρωσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία ξεκίνησαν σήμερα στο Άμπου Ντάμπι και αναμένεται να διαρκέσουν δύο ημέρες, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ.

Το υπουργείο πρόσθεσε ότι η χώρα έχει μεσολαβήσει με επιτυχία σε 17 ανταλλαγές κρατουμένων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά και την την απελευθέρωση 4.641 κρατουμένων.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΑΕ, Αμπντουλάχ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν, είπε ότι οι τριμερείς συνομιλίες διοργανώθηκαν «στο πλαίσιο των προσπαθειών για την ενίσχυση του διαλόγου και την εξεύρεση πολιτικών λύσεων στην κρίση».

Ο πρόεδρος των ΗΑΕ, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν, συναντήθηκε με τις τρεις αντιπροσωπείες και ευχήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες στις διαπραγματεύσεις επιτυχία. Δήλωσε επίσης την υποστήριξή του στις προσπάθειες για ειρηνική επίλυση της ουκρανικής σύγκρουσης.

Αυτή είναι η πρώτη τέτοια συνάντηση στην οποία συμμετέχουν και τα τρία μέρη. Οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν σε εδαφικά ζητήματα, ιδίως στο Ντονμπάς.

Της ρωσικής αντιπροσωπείας ηγείται ο νάυαρχος Ιγκόρ Κοστιούκοφ, αρχηγός της Κεντρικής Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου. Η αντιπροσωπεία περιλαμβάνει εκπροσώπους και του υπουργείου Άμυνας, οι οποίοι έλαβαν οδηγίες από τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η Ουκρανία εκπροσωπείται από τον Γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας, Ρουστέμ Ούμεροφ, τον Αρχηγό της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών, Κίριλ Μπουντάνοφ και τον Ντέιβιντ Αρακάμια.

Από την πλευρά των ΗΠΑ, στο «τραπέζι» των διαπραγματεύσεων θα είναι οι Τζάρεντ Κούσνερ, Τζος Γκρούνμπαουμ και Στιβ Γουίτκοφ, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε ξεχωριστή οικονομική συνάντηση με τον Κίριλ Ντμίτριεφ.

Οι διάλογοι Ζελένσκι με την ουκρανική αντιπροσωπεία

«Μόλις είχα διαβουλεύσεις με τη διαπραγματευτική μας ομάδα. Πριν από την έναρξη των συνομιλιών, συζητήσαμε τα θέματα. Μίλησα με τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας, Ρουστέμ Ουμέροφ. Όλη η ομάδα μας ήταν σε ανοιχτή ακρόαση και μιλήσαμε με όλους», τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας σε δημοσιογράφους, πριν από την έναρξη της τριμερούς συνάντησης Ηνωμένων Πολιτειών – Ρωσίας – Ουκρανίας για τον τερματισμό του πολέμου, στο Άμπου Ντάμπι.

Ακόμη, ανέφερε ότι συζήτησε με τα μέλη της ουκρανικής αντιπροσωπείας στην τριμερή συνάντηση στο Αμπού Ντάμπι το «πλαίσιο της συζήτησης», τα θέματα και το επιθυμητό αποτέλεσμα.

«Συζητήσαμε επίσης για τα σχήματα (σ.σ. των συναντήσεων), που θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά. Η ομάδα θα καθορίσει τη στάση της επί τόπου και θα αντιδρά ανάλογα με το ποιος θα είναι ο διάλογος, καθώς αυτή θα είναι η πρώτη φορά έπειτα από πολύ καιρό που θα πραγματοποιηθεί υπό αυτό το σχήμα», προσέθεσε ο επικεφαλής του ουκρανικού κράτους.

Η τριμερής συνάντηση σηματοδοτεί μια «σημαντική» εξέλιξη

Η τριμερής συνάντηση στα ΗΑΕ θεωρείται μια μικρή αλλά αξιοσημείωτη εξέλιξη.

«Νομίζω ότι είναι σημαντική. Είναι η πρώτη τριμερής συνάντηση», δήλωσε ο Στίβεν Έρλανγκερ, επικεφαλής διπλωματικός ανταποκριτής της New York Times στην Ευρώπη, στο Al Jazeera.

«Δεν είναι σε επίπεδο ηγετών. Αυτό, νομίζω, θα συμβεί μόνο αν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία. Αλλά οι Ουκρανοί προσπαθούν εδώ και καιρό να φέρουν τους Αμερικανούς, τους Ρώσους και τους ίδιους σε ένα τραπέζι, γιατί τελικά... πρέπει να είναι μια συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας».

Τις τελευταίες εβδομάδες, το Κίεβο συνεργάζεται στενά με την Ουάσινγκτον για την κατάρτιση μιας πρότασης που θα υποβληθεί στη Μόσχα, σημείωσε ο Erlanger.

Όμως, όπως τόνισε, οι Ρώσοι αξιωματούχοι είναι «πολύ επιφυλακτικοί» ως προς αυτό.

«Πιστεύω λοιπόν ότι θα αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε ποια είναι πραγματικά η θέση της Ρωσίας».

