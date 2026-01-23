Κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ, Ρωσίας, Ουκρανίας στο Άμπου Ντάμπι: Στο τραπέζι το ζήτημα του Ντονμπάς

Μετά από μήνες συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου, οι διαπραγματευτές από την Ουκρανία, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ φαίνεται να έχουν περιορίσει τις διαφορές τους σε ένα βασικό εμπόδιο: το καθεστώς της ανατολικής περιοχής Ντονμπάς της Ουκρανίας. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προανήγγειλε ότι η περιοχή θα αποτελέσει επίκεντρο των συνομιλιών, ενώ ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Βλαντιμίρ Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ, άφησε επίσης να εννοηθεί ότι είναι το κλειδί για οποιαδήποτε πρόοδο στις τριμερείς διαπραγματεύσεις ΗΠΑ, Ρωσίας, Ουκρανίας που ξεκίνησαν σήμερα στο Άμπου Ντάμπι.

Η Ρωσία ελέγχει επί του παρόντος περίπου το 90% του εδάφους της περιοχής, καθώς και την Κριμαία της Ουκρανίας και τμήματα των περιοχών Ζαπορίζια, Χερσώνα, Χάρκοβο, Σούμι και Ντνιεπροπετρόφσκ. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε σήμερα ότι οι διαπραγματεύσεις ενδέχεται να συνεχιστούν αύριο «εάν χρειαστεί», ενώ αναφέρθηκε στην αντιπροσωπεία που εκπροσωπεί τη Μόσχα στα ΗΑΕ. «Όλοι θα είναι στρατιωτικοί, εκπρόσωποι του Υπουργείου Άμυνας.

Δεν θα τους κατονομάσουμε ακόμα. Είναι όλοι στρατιωτικοί. Αυτή είναι μια ομάδα εργασίας για θέματα ασφάλειας, αυτές θα είναι οι πρώτες διαπραγματεύσεις. Γνωρίζετε ήδη ότι έλαβαν οδηγίες από τον αρχηγό του κράτους χθες το βράδυ και αναχώρησαν από εκεί μόλις σήμερα το πρωί».

Όσον αφορά στη διαπραγματευτική θέση του Κρεμλίνου, ο Πεσκόφ επανέλαβε ότι «η γνωστή θέση της Μόσχας είναι ότι ο στρατός της Ουκρανίας θα πρέπει να εγκαταλείψει το έδαφος του Ντονμπάς». «Αυτή είναι μια πολύ σημαντική προϋπόθεση», πρόσθεσε.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την πλευρά του εξέφρασε την ελπίδα ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ θα αποτελέσουν «ένα βήμα προς τον τερματισμό του πολέμου». «Το ζήτημα του Ντονμπάς είναι κομβικό. Θα συζητηθεί όπως επίσης και ο τρόπος με τον οποίο το βλέπουν οι τρεις πλευρές», είπε στους δημοσιογράφους πριν από το ιστορικό ραντεβού στα ΗΑΕ. Αναφερόμενος στις συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι είπε: «Είναι ένα βήμα - ελπίζουμε στον τερματισμό του πολέμου - αλλά μπορούν να συμβούν διαφορετικά πράγματα».

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε επίσης ότι συζήτησε το θέμα του Ντονμπάς με τον πρόεδρο Τραμπ χθες στο Νταβός. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο πρόεδροι «οριστικοποίησαν επίσης τις εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία και συζήτησαν για πρόσθετους πυραύλους αεράμυνας που είναι απαραίτητοι για την Ουκρανία για την αναχαίτιση ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων. «Ελπίζω σε ένα θετικό αποτέλεσμα», πρόσθεσε.

Ντονμπάς: Σημείο τριβής για Ρωσία και Ουκρανία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Νταβός ότι οι διαπραγματεύσεις θα αφορούν «όλη τη γη» και ότι τα όρια της Ουκρανίας στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς είναι κάτι που δεν θέλει να παραβιάσει.

Η Ρωσία κατέχει επί του παρόντος το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής του Λουγκάνσκ και μεγάλα τμήματα της περιοχής του Ντόνετσκ, αλλά οι αργές εξελίξεις έχουν επιφέρει σημαντικό κόστος σε ανθρώπινο δυναμικό. Το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου εκτιμά ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα χρειαστούν μέχρι τον Αύγουστο του 2027 για να κατακτήσουν το υπόλοιπο Ντόνετσκ.

Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν θα αφήσει το Ντονμπάς της Ουκρανίας στη Ρωσία, λέγοντας ότι η Μόσχα θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει ως εφαλτήριο για μελλοντικές επιθέσεις. Η πρόταση των ΗΠΑ για τη βιομηχανική καρδιά της Ουκρανίας στο Ντονμπάς αφορά μια αποστρατιωτικοποιημένη και ελεύθερη οικονομική ζώνη με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο. Ωστόσο, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με το εάν ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα συμφωνήσει με το αμερικανικό σχέδιο.

