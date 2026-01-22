Στη Μόσχα Γουίτκοφ και Κούσνερ - Ξεκίνησαν οι συνομιλίες με τον Πούτιν για την Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ανταλλάσσουν χειραψία κατά τη συνάντησή τους στο Κρεμλίνο, στη Μόσχα, στις 6 Αυγούστου 2025.

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, ο Τζάρεντ Κούσνερ, έφθασαν απόψε στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει, όπως αναφέρουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Το αεροπλάνο που μετέφερε τους Αμερικανούς απεσταλμένους στη Μόσχα προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο, προερχόμενο από την Ελβετία όπου Γουίτκοφ και Κούσνερ είχαν μεταβεί για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων TASS και RIA Novosti.

BREAKING:



Witkoff and Kushner are already at the Kremlin. Meeting with Putin has begun.



Ushakov and Dmitriev are also participating in the meeting. pic.twitter.com/y9uM3TspEk — Visegrád 24 (@visegrad24) January 22, 2026

??????

❗️Pomimo zapowiedzi @realDonaldTrump, że amerykańska delegacja dopiero jutro spora się Władimirem Putinem, to Steve Witkoff i Jared Kushner właśnie teraz pojawili się na Kremlu. pic.twitter.com/f9lHgRFZK7 — WarNewsPL (@WarNewsPL1) January 22, 2026

FT: ΗΠΑ και Ουκρανία θέλουν να προσφέρουν στη Ρωσία κατάπαυση πυρός σε ενεργειακές υποδομές

Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσφέρουν στη Ρωσία περιορισμένη εκεχειρία, υπό τον όρο της παύσης των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές.

Αυτό θα συνεπαγόταν τη διακοπή των επιθέσεων από τη Μόσχα σε ουκρανικά ενεργειακά δίκτυα με αντάλλαγμα τη διακοπή των επιθέσεων από το Κίεβο σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και δεξαμενόπλοια του «σκιώδους στόλου». Σύμφωνα με πηγές που επικαλέστηκαν οι Financial Times, οι διαπραγματεύσεις για αυτήν την πρόταση βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ρωσία δεν έχει ακόμη συμφωνήσει στη διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης μεταξύ Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, την οποία ανακοίνωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός. Σημειώνεται επίσης ότι η Ουάσινγκτον πιέζει για αυτή τη συνάντηση.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε στο Νταβός ότι υποστηρίζει την ιδέα τέτοιων διαπραγματεύσεων. «Είναι καλύτερο να έχουμε κάποιο είδος διαλόγου παρά καθόλου», δήλωσε ο Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

