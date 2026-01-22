Ουκρανία: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες από ρωσική επίθεση

Λίγες ώρες μετά την ομιλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στους ηγέτες του κόσμου στο Νταβός, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας ανέφεραν ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις άλλοι τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

Ρωσικά πλήγματα, σύμφωνα με το BBC, καταγράφηκαν σε πολλά σπίτια στη Ζαπορίζια, προκαλώντας ζημιές σε πολλά κτίρια. Οι διασώστες έσπευσαν επίσης να σβήσουν μια φωτιά στην οροφή μιας κατοικίας.

Επίσης σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν από το δίκτυο "Ukraine.ru" στο Telegram, μια εγκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στο χωριό Nalyvaykovka, που βρίσκεται κοντά στο Κίεβο, δέχθηκε επίθεση με τα τελευταία ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη "Geran-3".

Η αναφορά ισχυρίζεται ότι τις τελευταίες ώρες, πολλά αεροσκάφη Geranium-3 πραγματοποίησαν επιδρομή σε έναν ηλεκτρικό υποσταθμό 750 κιλοβόλτων που βρίσκεται κοντά στο χωριό Nalyvaykovka στην περιοχή του Κιέβου.

