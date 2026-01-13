Ποιο είναι το UAV κρούσης Geran-5 που η Ρωσία χρησιμοποίησε για πρώτη φορά εναντίον της Ουκρανίας

Η Κεντρική Διεύθυνση Πληροφοριών της Ουκρανίας έδειξε πλάνα από το καταρριφθέν Geranium-5, το νεότερο μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Στις αρχές του 2026, η Ρωσία χρησιμοποίησε το νέο μη επανδρωμένο αεροσκάφος κρούσης Geran-5 εναντίον της Ουκρανίας για πρώτη φορά.

Αυτό ανέφερε η υπηρεσία Τύπου της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας ανέφερε αυτό στο κανάλι της στο Telegram.

Σύμφωνα με στοιχεία των υπηρεσιών πληροφοριών, το μήκος του drone είναι περίπου 6 μέτρα, με άνοιγμα φτερών έως 5,5 μέτρα.

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες τροποποιήσεις του Geranium, το drone έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με ένα τυπικό αεροδυναμικό σχεδιασμό, με τα περισσότερα από τα βασικά εξαρτήματα να είναι ενοποιημένα με άλλα μοντέλα της σειράς.

Αναφέρεται ότι ο δορυφόρος θα χρησιμοποιεί ένα σύστημα δορυφορικής πλοήγησης Kometa 12 καναλιών, έναν ιχνηλάτη βασισμένο σε μικροϋπολογιστή Raspberry, μόντεμ 3G/4G και έναν κινητήρα τζετ Telefly, παρόμοιο με αυτόν που χρησιμοποιείται στο Geranium-3, αλλά με μεγαλύτερη ώθηση.

Η μάζα της κεφαλής εκτιμάται σε περίπου 90 κιλά και η δηλωμένη εμβέλεια είναι περίπου 1000 χιλιόμετρα.

Επίσης, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η Ρωσική Ομοσπονδία διερευνά επιλογές για τη χρήση του Geran-5 από αεροπλανοφόρα, συμπεριλαμβανομένων των αεροσκαφών Su-25, για την αύξηση της εμβέλειάς του και τη μείωση του κόστους.

Η πιθανότητα εξοπλισμού της συσκευής με πυραύλους αέρος-αέρος R-73 για την αντιμετώπιση της ουκρανικής αεροπορίας εξετάζεται ξεχωριστά.

