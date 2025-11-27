Ούτε drone, ούτε smartphone - Το απόλυτο όργανο κατασκοπείας είναι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο

Τις τελευταίες ημέρες το Ισραήλ αποφάσισε να αποσύρει εκατοντάδες κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα που είχαν διατεθεί σε ανώτερους αξιωματικούς. Δεν επρόκειτο για κάποιους είδους «εμπορικό» μήνυμα προς την Κίνα, με την οποία το Ισραήλ διατηρεί εξαιρετικές εμπορικές σχέσεις. Και σίγουρα δεν αποφάσισαν οι Ισραηλινές αρχές να τα αντικαταστήσουν για λόγους... μόδας. Πίσω από την απόφαση βρίσκεται το γεγονός ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα -όπως φαίνεται να αποδεικνύεται- αποτελούν εν δυνάμει τουλάχιστον το... υπέρτατο όργανο κατασκοπίας, αφού είναι εξοπλισμένα με τεχνολογία που ξεπερνά κατά πολύ αυτή των smartphones ή των drones.

Σύμφωνα με τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας στο Ισραήλ, οι ένοπλες δυνάμεις της Ιερουσαλήμ, έχουν ήδη αποσύρει περίπου 700 οχήματα, στην πλειονότητά τους Chery Tiggo 8 Pro, τα οποία είχαν παραχωρηθεί από το 2022 σε ταγματάρχες και συνταγματάρχες με οικογένειες.

Πέραν αυτού, τα κινεζικά οχήματα δεν επιτρέπεται πλέον να εισέρχονται σε στρατιωτικές βάσεις, καθώς οι υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούν ότι διαθέτουν ενσωματωμένη τεχνολογία ικανή να συλλέγει και να μεταδίδει δεδομένα χωρίς γνώση του χρήστη.

Το μοντέλο της Cherry είναι το αντίπαλον δεος για πλήθος SUV χωρητικότητας επτά ή εννέα θέσεων Cherry

Ειδικοί που μίλησαν στους Times of Israel τονίζουν ότι τα σύγχρονα ηλεκτρικά αυτοκίνητα λειτουργούν σαν «υπολογιστές με ρόδες», με hardware που προσφέρει πολύ περισσότερες δυνατότητες παρακολούθησης από ένα συνηθισμένο smartphone.

Υπολογιστής με ρόδες

Όπως εξηγούν ειδικοί που συνεργάζονται με τις υπηρεσίες ασφαλείας, τα σημερινά ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν έχουν καμία σχέση με τα συμβατικά αυτοκίνητα του παρελθόντος.

Έχουν γίνει κινητές ψηφιακές πλατφόρμες και συλλέγουν περισσότερα δεδομένα από όσα μπορεί να φανταστεί ένας μέσος οδηγός:

Εικόνες από κάμερες 360°

Ήχους από μικρόφωνα στο ταμπλό και στην καμπίνα

Ακριβή GPS δεδομένα

Ιστορικό διαδρομών και στάσεων

Συνήθειες οδήγησης

Πληροφορίες από συσκευές που συνδέονται (π.χ. κινητά, tablets)

Σύμφωνα με μελέτες πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, αυτά τα δεδομένα διαμορφώνουν ένα αναλυτικό προφίλ ζωής: Πού πηγαίνεις, ποιος κάθεται δίπλα σου, πόσο συχνά σταματάς σε συγκεκριμένα σημεία.



Εις ό,τι αφορά το στρατιωτικό προσωπικό, ή ακόμη και ανθρώπους με πρόσβαση σε «ευαίσθητα» δεδομένα ή με κομβικό ρόλο αυτή η πληροφορία είναι ανεκτίμητη - και επικίνδυνη.

Το «κινεζικό παράθυρο» στα δεδομένα και οι υποψίες για διαρροή δεδομένων

Το μεγαλύτερο άγχος του Ισραήλ αφορά μια λεπτομέρεια που, για τους ειδικούς, δεν είναι καθόλου μικρή: Στην Κίνα, ο νόμος του 2017 National Intelligence υποχρεώνει τις εταιρείες να συνεργάζονται με τις κρατικές υπηρεσίες όταν ζητηθεί. Και μπορούν ενδεχομένως να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα που βρίσκονται στους servers τους.

Άρα, ένα κινεζικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο με πρόσβαση σε εικόνα, ήχο και δεδομένα κίνησης θα μπορούσε θεωρητικά να μεταφέρει αυτές τις πληροφορίες σε servers εκτός Ισραήλ, όπου οι αρχές του Πεκίνου θα μπορούσαν - πάντα θεωρητικά - να τις αποκτήσουν. Αναλυτής κυβερνοασφάλειας το θέτει πιο ωμά: «Αν ένα κινεζικό EV ξέρει πού βρίσκεται ένας συνταγματάρχης την Τρίτη στις 22:13, τότε το ξέρει και κάποιος άλλος».

Τα backdoors που άλλαξαν το παιχνίδι

Σε αυτό το σημείο, τα πρόσφατα διεθνή δημοσιεύματα έριξαν λάδι στη φωτιά.

Αμερικανικές πηγές αποκάλυψαν ότι ορισμένα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα διαθέτουν εσωτερικές κάρτες SIM στις οποίες μπορεί να καλέσει κάποιος τρίτος και να ακούσει συνομιλίες μέσα στο όχημα - ακόμη και όταν αυτό είναι σβηστό.

Άλλοι ερευνητές σημειώνουν ότι οι over-the-air ενημερώσεις, που υποτίθεται ότι βελτιώνουν το λογισμικό, μπορούν να αξιοποιηθούν για εξαγωγή δεδομένων ή για ενεργοποίηση αισθητήρων χωρίς ο χρήστης να το γνωρίζει. Ενώ ένας ειδικός το περιέγραψε ως «ένα σύνολο μικρών πιθανοτήτων που, αν συνδυαστούν, δημιουργούν έναν μεγάλο, πραγματικό κίνδυνο».

«Καταπίνουν» τις πληροφορίες των smartphones

Ακόμη ένα στοιχείο που ανησυχεί τις αρχές είναι η επικοινωνία μεταξύ κινητού και αυτοκινήτου.

Όταν συνδέεις το τηλέφωνο μέσω Bluetooth ή USB, το όχημα μπορεί να έχει πρόσβαση σε:

επαφές

ιστορικό κλήσεων

μηνύματα

μουσική, αρχεία, ακόμη και εφαρμογές

Και αυτό το επίπεδο είναι εξίσου επικίνδυνο: το ηλεκτρικό αυτοκίνητο γίνεται ο ενδιάμεσος κόμβος που ενώνει έναν server που μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε με τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη.

Όπως λένε οι ειδικοί, το κινητό είναι καλό για παρακολούθηση ανθρώπων. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα όμως είναι καλύτερα για παρακολούθηση περιοχών, εγκαταστάσεων, διαδρομών, καθώς βλέπουν και πέρα από τον οδηγό.

Το υπουργείο άμυνας του Ισραήλ εξετάζει πλέον την επέκταση των μέτρων σε όλες τις κρατικές υπηρεσίες, ενώ παράλληλα ζητά αξιολόγηση για ηλεκτρικά οχήματα κάθε προέλευσης - όχι μόνο κινεζικής. Η συζήτηση όμως δε σταματά στο Ισραήλ. Καθώς αν κάτι έδειξε η απόφαση των IDF, είναι πως το αυτοκίνητο του μέλλοντος μπορεί να είναι το πιο χρήσιμο εργαλείο μας - αλλά και ο πιο έξυπνος κατασκοπός μας.

