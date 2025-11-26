Ισραήλ: Ευρείας κλίμακας επιχείρηση των IDF στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη - Βίντεο

Φωτ. Αρχείου - Ισραηλινοί στρατιώτες σε έφοδο στην παλαιστινιακή πόλη Ναμπλούς της Δυτικής Όχθης, την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα πως άρχισαν να διεξάγουν κατά τη διάρκεια της νύχτας νέα «ευρείας κλίμακας αντιτρομοκρατική επιχείρηση» στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας (σ.σ. της Τρίτης προς Τετάρτη), οι (ισραηλινές) δυνάμεις άρχισαν να δρουν στο πλαίσιο ευρείας αντιτρομοκρατικής επιχείρησης στην περιοχή της βόρειας Σαμάρειας», ανέφεραν, χρησιμοποιώντας τη βιβλική ονομασία της βόρειας Δυτικής Όχθης, που χρησιμοποιείται από τις ισραηλινές αρχές.

«Δεν θα επιτρέψουμε να ριζώσει η τρομοκρατία στην περιοχή», διεμήνυσαν.

Η Δυτική Όχθη τελεί υπό κατοχή του Ισραήλ από τον πόλεμο των έξι ημερών του 1967.

⚡️ West Bank sources:



The Israeli army is storming Al-Fawwar Camp south of Al-Khalil, carrying out raids and kidnapping Palestinians. pic.twitter.com/ieUkEch88I — Warfare Analysis (@warfareanalysis) November 26, 2025

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο στρατός ανέφερε πως δεν πρόκειται για ανάπτυξη δυνάμεων στο πλαίσιο προηγούμενης «αντιτρομοκρατικής επιχείρησης», που άρχισε τον Ιανουάριο του 2025 και είχε στο στόχαστρο καταυλισμούς προσφύγων, αλλά για «νέα» επιχείρηση, χωρίς να διευκρινίσει τους στόχους.

Οι IDF δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες.

The IDF released video capturing Duvdevan unit commandos eliminating Sultan al-Ghani, the Palestinian attacker who killed an Israeli security guard at a West Bank industrial park last year. pic.twitter.com/tXN9zXa69c — Open Source Intel (@Osint613) November 25, 2025

Επιθέσεις ισραηλινών στρατιωτών και εποίκων

Ήδη σε υψηλό επίπεδο, η βία στη Δυτική Όχθη εξερράγη αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την αιματηρή έφοδο της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023. Δεν έχει κοπάσει, παρά την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή στον παραθαλάσσιο παλαιστινιακό θύλακο τη 10η Οκτωβρίου.

CCTV footage shows Israeli settlers breaking into and vandalising a Palestinian house in Ramallah, occupied West Bank. pic.twitter.com/Xb0IqSCDe8 — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 25, 2025

Έκτοτε πάνω από χίλιοι Παλαιστίνιοι, μέλη ενόπλων οργανώσεων και άμαχοι, έχουν σκοτωθεί σε εφόδους στρατιωτών ή εποίκων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε δεδομένα της Παλαιστινιακής Αρχής.

Παράλληλα το ίδιο διάστημα, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά δεδομένα, τουλάχιστον 43 Ισραηλινοί, πολίτες και στρατιωτικοί, έχουν σκοτωθεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ κατέγραψε τον Οκτώβριο κορύφωση των «επιθέσεων εποίκων που προκάλεσαν θύματα, υλικές ζημιές ή και τα δύο» τις σχεδόν δυο δεκαετίες που τηρεί δεδομένα για την παλαιστινιακή περιοχή αυτή.

Τη 10η Νοεμβρίου, Ισραηλινός σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι διαπραχθείσα από δυο Παλαιστίνιους, που σκοτώθηκαν αμέσως από στρατιώτες κοντά στη Βηθλεέμ, στο νότιο τμήμα της Δυτικής Όχθης.

