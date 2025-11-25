Γάζα: Η σορός ενός ακόμη νεκρού ομήρου επέστρεψε στο Ισραήλ
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι η σορός ενός ακόμη ομήρου, που κρατούνταν στη Γάζα, έχει πλέον εισέλθει στο Ισραήλ.
«Το φέρετρο του νεκρού ομήρου, συνοδευόμενο από στρατιώτες του IDF, διέσχισε πριν από λίγο τα σύνορα προς το κράτος του Ισραήλ και βρίσκεται καθ' οδόν προς το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής, όπου θα πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες ταυτοποίησης», αναφέρει σύντομη ανακοίνωση του στρατού.
Βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου έπειτα από δύο και πλέον χρόνια πολέμου στη Γάζα, η Χαμάς πρέπει να επιστρέψει ακόμη τις σορούς τριών ομήρων: δυο Ισραηλινών και ενός Ταϊλανδού, που παραμένουν στη Γάζα από την 7η Οκτωβρίου 2023.