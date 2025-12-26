Σταύρος Ξαρχάκος: Η τρυφερή οικογενειακή ανάρτηση για τα Χριστούγεννα

Με μια τρυφερή φωτογραφία η οικογένεια του Σταύρου Ξαρχάκου ευχήθηκε για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Στο στιγμιότυπο που ανάρτησε η σύζυγος του συνθέτη, Ηρώ Σαΐα στα social media, το ζευγάρι ποζάρει αγκαλιά με τα παιδιά τους μπροστά από το στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η τραγουδίστρια έγραψε χαρακτηριστικά: «Χρόνια Πολλά

Με υγεία, αγάπη και τύχη. Και με Φως στις καρδιές μας», ενώ εντύπωση προκάλεσαν και οι ασορτί χριστουγεννιάτικες πιτζάμες που φορούσαν και οι τέσσερις.