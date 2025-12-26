Εορτολόγιο 26 Δεκεμβρίου: Μεγάλη η σημερινή μέρα για την Ορθοδοξία – Ποιοι γιορτάζουν

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Εμμανουήλ, Μανώλης, Μανόλης, Μανουήλ, Μάνος, Μανούσος, Μανουσάκης, Μανουσάκι, Εμμανουέλλα, Εμμανουέλα, Έμμυλι, Μανουέλα, Μανωλία *

Κωνστάντιος, Κωστάντιος, Κωνσταντία, Κωσταντία, Ντία

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου

Την επόμενη ημέρα από την Γέννηση του Ιησού Χριστού, εορτάζουμε την Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου και η Εκκλησία στρέφει το βλέμμα της σε εκείνη που στάθηκε στο κέντρο του μεγάλου γεγονότος της Γέννησης. Η Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου δεν είναι μια «δεύτερη» γιορτή, αλλά μια σιωπηλή και ουσιαστική συνέχεια των Χριστουγέννων. Είναι η ημέρα κατά την οποία τιμάται η γυναίκα που με την ελεύθερη συγκατάθεσή της άνοιξε τον δρόμο για την Ενανθρώπηση του Θεού.

Η Παναγία δεν προβάλλεται ως σύμβολο, αλλά ως πρόσωπο. Ως Μητέρα, ως άνθρωπος που είπε το «ναι» χωρίς όρους, χωρίς εγγυήσεις, με απόλυτη εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού. Η Εκκλησία «συνάγεται» γύρω της για να την ευχαριστήσει, αναγνωρίζοντας ότι το θαύμα της Γέννησης δεν μπορεί να αποκοπεί από τη δική της παρουσία, ταπείνωση και πίστη.

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.

Ὡς βρέφος βαστάζουσα, ἐν ταὶς ἀγκάλαις Ἁγνή, τὸν πάντων δεσπόζοντα, σάρκα λαβόντα ἔκ σοῦ, χαρᾶς ὤφθης πρόξενος, ὅθεν πᾶσα ἡ κτίσις, ἀνυμνεῖ χαρμοσύνως, σήμερον Θεοτόκε, τὴν φρικτήν σου λοχείαν πηγὴν γὰρ ἀθανασίας, κόσμω ἐκύησας.