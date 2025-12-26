Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στην Σταυρούπολη - Τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής (26/12) σε διαμέρισμα διώροφης κατοικίας στην Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η Πυροσβεστική κλήθηκε περίπου στις 6:29 το πρωί για φωτιά σε ισόγειο διαμέρισμα διώροφης κατοικίας που βρίσκεται στην οδό Μακεδονομάχων.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρία οχήματα και έξι πυροσβέστες οι οποίοι έθεσαν άμεσα τη φωτιά υπό έλεγχο.

Από τη φωτιά δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές στο διαμέρισμα.