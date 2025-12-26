Ιράν: Η γνωστή ηθοποιός Αλιντουστί εγκαταλείπει την υποκριτική λόγω του νόμου για τη μαντίλα

«Δεν θα παίξω σε άλλες ταινίες με μαντίλα, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», δήλωσε η Αλιντουστί

Η ηθοποιός Ταρανέ Αλιντουστί

Η γνωστή Ιρανή ηθοποιός Ταρανέ Αλιντουστί ανακοίνωσε ότι θα τερματίσει την καριέρα της στην υποκριτική σε ένδειξη διαμαρτυρίας εναντίον του νόμου που επιτάσσει υποχρεωτική χρήση της ισλαμικής μαντίλας στη χώρα.

«Δεν θα παίξω σε άλλες ταινίες με μαντίλα, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», δήλωσε η Αλιντουστί στην σκηνοθέτιδα Πεγκά Αχανγκαρανί σε ντοκιμαντέρ για τη ζωή της.

Η Αλιντουστί, που είναι ενεργή στη βιομηχανία του κινηματογράφου εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες και έχει σημειώσει πολλές επιτυχίες, δήλωσε ότι τώρα θα αφοσιωθεί σε άλλες δραστηριότητες όσο συνεχίζει να ισχύει η υποχρεωτική χρήση της μαντίλας.

Η Αλιντουστί χαρακτήρισε τις διαμαρτυρίες στο Ιράν τον Σεπτέμβριο του 2022, στις οποίες βασικό ρόλο είχαν οι γυναίκες, «κοινωνική έκρηξη», με την οποία το έθνος ζήτησε να τερματιστεί η υποχρεωτική χρήση της μαντίλας. Έκτοτε, δήλωσε, το να εμφανίζεται σε ταινίες με μαντίλα ήταν μια «φάρσα» την οποία αρνείται να στηρίξει.

Παίρνοντας θέση, ελπίζει να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα στο πλαίσιο της μάχης κατά του νόμου για την ισλαμική μαντίλα.

Η απόφασή της έγινε δεκτή με επαινετικά και υποστηρικτικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από τις πιο γνωστές ταινίες στις οποίες έχει παίξει είναι «Ο Εμποράκος» (The Salesman) και «Τι απέγινε η Έλι» (About Elly), τις οποίες έχει σκηνοθετήσει ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Ασγκάρ Φαρχαντί.

Η σύλληψή της στη διάρκεια πανεθνικών διαδηλώσεων στο Ιράν

Η Αλιντουστί συνελήφθη τον Δεκέμβριο του 2022 στη διάρκεια πανεθνικών διαδηλώσεων στο Ιράν, μπροστά στη νεαρή κόρη της. Είχε προηγουμένως εκφράσει την αλληλεγγύη της προς το κίνημα των γυναικών και είχε αναρτήσει φωτογραφία χωρίς της μαντίλα στο Instagram.

Οι αρχές την κατηγόρησαν ότι «στηρίζει κύκλους που είναι κατά της επανάστασης».

Μετά τη σύλληψή της, της απαγορεύθηκε να εργάζεται στη βιομηχανία του κινηματογράφου. Παρά τις γενναιόδωρες προσφορές για να εργαστεί στο εξωτερικό, η Αλιντουστί επέλεξε να παραμείνει στο Ιράν, λέγοντας συνεχώς: «Παρά τα όποια προβλήματα, αυτό συνεχίζει να είναι το σπίτι μου».

Το κίνημα των γυναικών και οι διαδηλώσεις πυροδοτήθηκαν από τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί τον Σεπτέμβριο του 2022, μετά τη σύλληψή της με την κατηγορία ότι είχε παραβιάσει τους αυστηρούς ενδυματολογικούς κώδικες που ισχύουν για τις γυναίκες στη χώρα. Ο θάνατός της ενώ βρισκόταν υπό αστυνομική κράτηση οδήγησε σε μαζικές κινητοποιήσεις και πολύνεκρα επεισόδια. Έκτοτε πολλές γυναίκες στο Ιράν αψηφούν ανοικτά τον νόμο για την ισλαμική μαντίλα.

