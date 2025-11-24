Ένοπλη οργάνωση βρήκε τη σορό ενός Ισραηλινού ομήρου στη Λωρίδα της Γάζας

Φωτ. Αρχείου - Μαχητές της Χαμάς στέκονται φρουροί καθώς οχήματα του Ερυθρού Σταυρού παραλαμβάνουν σορούς των Ισραηλινών ομήρων, στην πόλη της Γάζας, στις 15 Οκτωβρίου 2025.

Η ένοπλη πτέρυγα της παλαιστινιακής οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ, ισλαμιστικό κίνημα που είναι σύμμαχος της Χαμάς, ανακοίνωσε σήμερα ότι βρήκε τη σορό ενός εκ των τριών ομήρων που παραμένουν ακόμη στη Λωρίδα της Γάζας.

«Σήμερα βρήκαμε τη σορό ενός εκ των κρατούμενων εχθρών κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων έρευνας σε περιοχές που ελέγχονται από τον σιωνιστικό στρατό (σ.σ. του Ισραήλ) στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας», δηλώνουν σε ανακοίνωση οι Ταξιαρχίες αλ Κοντς.

Τις τελευταίες εβδομάδες, μέλη της Χαμάς μπόρεσαν να μεταβούν σε μια περιοχή της Λωρίδας της Γάζας που βρίσκεται πλέον υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού, προκειμένου να βρουν τα λείψανα ενός ομήρου τον οποίο κρατούσαν αιχμάλωτο.

Ανώνυμη πηγή στους κόλπους του κινήματος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, επιβεβαίωσε σήμερα ότι η σορός ανήκει σε έναν από τους τρεις τελευταίους ομήρους που παραμένουν στον παλαιστινιακό θύλακα.